В норме железы в носу и в глотке постоянно вырабатывают слизь. Она выполняет множество функций, например, способствует увлажнению и очищению слизистой оболочки носа, вдыхаемого воздуха, участвует в создании неспецифического иммунного барьера.

Синдром постназального затека развивается, когда вследствие гиперпродукции слизи она стекает по задней стенке глотки. Постназальный синдром является одной из наиболее распространенных причин постоянного кашля, осиплости голоса, боли в горле и других раздражающих симптомов.

Симптомы синдрома постназального затека

першение в горле;

ощущение дискомфорта, комка в горле;

ощущение стекания слизи по задней стенке глотки;

кашель, выраженность которого увеличивается в ночное время суток;

частое глотание;

охриплость голоса;

позывы прочистить горло, откашляться;

неприятный запах изо рта (галитоз);

тошнота и рвота из-за избытка слизи, попадающей в желудок;

боль в ухе вследствие закупорки евстахиевой трубы слизью.

Что вызывает постназальный синдром?

Различные причины могут приводить к развитию синдрома постназального затека, такие как:

Заразен ли постназальный затек?

Сам постназальный затек не заразен. Но его причина может быть заразной. Например, если причиной постназального затека является вирусная инфекция, возможна передача вируса.

Как диагностируется синдром постназального затека?

Основа диагностики синдрома постназального затека — лор-осмотр ушей, носа и горла.

Также может потребоваться эндоскопическое обследование полости носа и рентгенография придаточных пазух носа.

Как лечится синдром постназального затека?

Лечение зависит от причины заболевания.

При простуде и гриппе рекомендуются:

обильное питье / употребление жидкости (теплого чая, отваров трав, супа, бульона) для поддержания водного баланса и разжижения слизи.

Солевые назальные спреи для увлажнения слизистой оболочки и разжижения выделений.

Симптоматическое лечение.

При аллергии

Важнейший шаг в лечении постназального затека, вызванного аллергией, — элиминация причинного аллергена, то есть исключение контакта с веществами / вещами / продуктами, на которые имеется аллергия.

Обычно рекомендуется чаще проветривать помещение, проводить регулярную влажную уборку, использовать сменные чехлы для матрасов и мягкой мебели.

Для терапии синдрома постназального затека аллергического происхождения могут быть рекомендованы:

Искривленная носовая перегородка

В тяжелых случаях может быть рекомендована септопластика — оперативное вмешательство по выпрямлению перегородки, нормализующая поток воздуха и отток слизи.

Бактериальные инфекции

При синдроме постназального затека, развившемся в связи с бактериальной инфекцией, лечащий врач может рекомендовать:

антибиотики (например амоксициллин).

Деконгестанты.

Промывания носа солевым раствором.

Оперативное лечение при синусите — восстановление дренажа заблокированных пазух.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и синусит

Лечение может включать модификацию образа жизни:

избегание приема пищи и напитков как минимум за 3 ч до сна.

Сон на высокой подушке.

Уменьшение избыточной массы тела.

Исключение кофеина и алкоголя.

Также может быть рекомендовано медикаментозное лечение: применение ингибиторов протонной помпы (омепразола, пантопразола), прокинетиков (итоприда) и антацидов.

В каких случаях следует обязательно обратиться к врачу?