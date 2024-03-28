ПАНТОПРАЗОЛ (PANTOPRAZOLUM)

рекомендуемые дозы

Взрослые и дети в возрасте старше 1 2 л ет

Лечение рефлюксной болезни легкой степени и ее симптомов

Рекомендованная доза составляет 20 мг препарата пантопразола в сутки. Симптоматика, как правило, исчезает в течение 2–4 нед лечения. Для излечения ассоциированного эзофагита, как правило, необходимо 4–8 нед.

Продолжительное лечение и профилактика рецидива рефлюкс-эзофагита

При длительном лечении поддерживающая доза составляет 20 мг пантопразола в сутки; при ожидаемом обострении — возможно повышение дозы до 40 мг/сут. После устранения рецидива дозу снова можно снизить до 20 мг пантопразола в сутки.

Взрослые

Профилактика язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, вызванных приемом неселективных НПВП у пациентов группы риска (принимающих последние длительное время)

Рекомендуемая доза составляет 20 мг пантопразола в сутки.

Для лечения рефлюкс-эзофагита средней и тяжелой степени: 40 мг пантопразола 1 раз в сутки. В отдельных случаях доза может быть удвоена (40 мг/сут).

Для продолжительного лечения синдрома Золлингера — Эллисона и других патологических гиперсекреторных состояний начальная суточная доза составляет 80 мг пантопразола. При необходимости в дальнейшем дозу можно титровать, повышая или снижая, в зависимости от показателей желудочной секреции. Дозы, превышающие 80 мг/сут, необходимо распределить на 2 приема. Возможно временное повышение дозы >160 мг пантопразола, но продолжительность применения должна ограничиваться только периодом, необходимым для адекватного контроля желудочной секреции.

Длительность лечения синдрома Золлингера — Эллисона и других патологических гиперсекреторных состояний не ограничивается и зависит от клинической необходимости.

У пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени доза может быть снижена до 40 мг пантопразола 1 раз в 2 дня. Кроме того, у таких больных необходимо контролировать уровень печеночных ферментов. В случае его повышения лечение пантопразолом необходимо прекратить.

Больным пожилого возраста и пациентам с нарушением функции почек не рекомендуется превышать суточную дозу пантопразола 40 мг.

Р-р для инъекций или инфузий

Пептическая язва желудка, пептическая язва двенадцатиперстной кишки и рефлюкс-эзофагит средней и тяжелой степени — 1 флакон — 40 мг пантопразола в сутки в/в.

Пептическая язва, осложненная желудочно-кишечным кровотечением, с целью профилактики повторного кровотечения — 80 мг в/в болюсно, затем в виде капельной инфузии 8 мг/ч в течение 3 дней.

Продолжительное лечение синдрома Золлингера — Эллисона и других патологических состояний гиперсекреции — начальная суточная доза пантопразола — 80 мг. При необходимости дозу можно титровать, повышая или снижая, в зависимости от показателей секреции кислоты в желудке. При дозах, превышающих 80 мг/сут, их необходимо делить на 2 введения. Возможно временное повышение дозы пантопразола >160 мг, но продолжительность применения должна ограничиваться только периодом, необходимым для адекватного контроля секреции кислоты.

В случае, когда необходимо быстрое снижение кислотности, большинству пациентов достаточно начальной дозы 80 мг 2 раза в сутки для достижения желаемого уровня (<10 мэкв/ч) в течение 1 ч. При клинической возможности осуществляется переход от в/в введения на пероральный прием пантопразола.