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Активные вещества — “О”ОМЕПРАЗОЛ (OMEPRAZOLUM)

ОМЕПРАЗОЛ (OMEPRAZOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 39 препаратов
Омепразол-Тева капсулы гастрорезистентные, 20 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Омепразол-Тева Капсулы гастрорезистентные, 20 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 1184 аптеках
от 108,64 грн
Цены в аптеках
Омепразол-Тева капсулы гастрорезистентные, 40 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Омепразол-Тева Капсулы гастрорезистентные, 40 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 1171 аптеке
от 159,92 грн
Цены в аптеках
Омез® капсулы, 40 мг, блистер, № 28; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Омез® Капсулы, 40 мг, блистер, № 28 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 874 аптеках
от 183,10 грн
Цены в аптеках
Омез® капсулы, 10 мг, блистер, № 30; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Омез® Капсулы, 10 мг, блистер, № 30 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 848 аптеках
от 78,54 грн
Цены в аптеках
Омепразол-Дарница капсулы, 20 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 30; Дарница
Омепразол-Дарница Капсулы, 20 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 30 Дарница
В 731 аптеке
от 87,77 грн
Цены в аптеках
Омепразол-Дарница капсулы, 20 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 10; Дарница
Омепразол-Дарница Капсулы, 20 мг, контурная ячейковая упаковка, в пачке, в пачке, № 10 Дарница
В 651 аптеке
от 32,11 грн
Цены в аптеках
Омез® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 40 мг, флакон, № 1; M. Biotech Ltd.
Омез® Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 40 мг, флакон, № 1 M. Biotech Ltd.
В 462 аптеках
от 152,20 грн
Цены в аптеках
Омепразол капсулы, 20 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Фармак
Омепразол Капсулы, 20 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Фармак
В 413 аптеках
от 100,98 грн
Цены в аптеках
Омез® капсулы, 20 мг, блистер, № 30; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Омез® Капсулы, 20 мг, блистер, № 30 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 383 аптеках
от 130,29 грн
Цены в аптеках
Омепразол-Дарница порошок для раствора для инфузий, 40 мг, флакон, № 1; Дарница
Омепразол-Дарница Порошок для раствора для инфузий, 40 мг, флакон, № 1 Дарница
В 261 аптеке
от 110,40 грн
Цены в аптеках
Омепразол-Фармак порошок для раствора для инфузий, 40 мг, флакон, № 1; Фармак
Омепразол-Фармак Порошок для раствора для инфузий, 40 мг, флакон, № 1 Фармак
В 237 аптеках
от 121,90 грн
Цены в аптеках
Омепразол капсулы твердые, кишечно-растворимые, 20 мг, блистер, № 28; Артериум Лтд
Омепразол Капсулы твердые, кишечно-растворимые, 20 мг, блистер, № 28 Артериум Лтд
В 204 аптеках
от 98,89 грн
Цены в аптеках
Омепразол капсулы, 20 мг, блистер, № 30; Астрафарм
Омепразол Капсулы, 20 мг, блистер, № 30 Астрафарм
В 192 аптеках
от 87,00 грн
Цены в аптеках
Омепразол Ананта капсулы с модифицированным высвобождением, 20 мг, блистер, № 100; Корпорация Здоровье
Омепразол Ананта Капсулы с модифицированным высвобождением, 20 мг, блистер, № 100 Корпорация Здоровье
В 162 аптеках
от 228,98 грн
Цены в аптеках
Оменакс® порошок для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, № 1; Abryl Formulations
Оменакс® Порошок для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, № 1 Abryl Formulations
В 158 аптеках
от 222,45 грн
Цены в аптеках
Омепразол капсулы, 20 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 30; Фармак
Омепразол Капсулы, 20 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 30 Фармак
В 117 аптеках
от 119,00 грн
Цены в аптеках
Омепразол лиофилизат для раствора для инфузий, 40 мг, флакон, № 1; Корпорация Здоровье
Омепразол Лиофилизат для раствора для инфузий, 40 мг, флакон, № 1 Корпорация Здоровье
В 109 аптеках
от 86,06 грн
Цены в аптеках
Омепразол капсулы, 20 мг, блистер в пачке, № 30; Киевмедпрепарат
Омепразол Капсулы, 20 мг, блистер в пачке, № 30 Киевмедпрепарат
В 88 аптеках
от 82,17 грн
Цены в аптеках
Омепразол Астра порошок для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, № 1; Астрафарм
Омепразол Астра Порошок для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, № 1 Астрафарм
В 69 аптеках
от 153,37 грн
Цены в аптеках
Омепразол Ананта капсулы с модифицированным высвобождением, 20 мг, блистер, № 30; Ananta Medicare
Омепразол Ананта Капсулы с модифицированным высвобождением, 20 мг, блистер, № 30 Ananta Medicare
В 69 аптеках
от 124,50 грн
Цены в аптеках
Омепразол капсулы, 20 мг, блистер, № 10; Астрафарм
Омепразол Капсулы, 20 мг, блистер, № 10 Астрафарм
В 67 аптеках
от 37,75 грн
Цены в аптеках
Омзол порошок для раствора для инфузий, 40 мг, флакон, № 10; Organosyn Life Sciences
Омзол Порошок для раствора для инфузий, 40 мг, флакон, № 10 Organosyn Life Sciences
В 46 аптеках
от 700,90 грн
Цены в аптеках
Омепразол капсулы, 40 мг, блистер, № 30; Фармак
Омепразол Капсулы, 40 мг, блистер, № 30 Фармак
В 37 аптеках
от 151,64 грн
Цены в аптеках
Омепразол капсулы, 20 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 30; Фармак
Омепразол Капсулы, 20 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 30 Фармак
В 15 аптеках
от 124,50 грн
Цены в аптеках
Омепразол порошок для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, № 1; Genopharm
Омепразол Порошок для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, № 1 Genopharm
В 12 аптеках
от 111,84 грн
Цены в аптеках
Омепразол лиофилизат для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, № 1; M. Biotech Ltd.
Омепразол Лиофилизат для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, № 1 M. Biotech Ltd.
В 10 аптеках
от 83,48 грн
Цены в аптеках
Омепразол капсулы, 20 мг, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 30; Фармак
Омепразол Капсулы, 20 мг, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 30 Фармак
В 9 аптеках
от 125,00 грн
Цены в аптеках
Диапразол лиофилизат для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, в пачке, в пачке, № 1; M. Biotech Ltd.
Диапразол Лиофилизат для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, в пачке, в пачке, № 1 M. Biotech Ltd.
В 4 аптеках
от 35,22 грн
Цены в аптеках
Омепротект порошок для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, в комплекте с растворителем, в комплекте с растворителем, № 1; Mistral Capital Management
Омепротект Порошок для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, в комплекте с растворителем, в комплекте с растворителем, № 1 Mistral Capital Management
В 3 аптеках
от 212,94 грн
Цены в аптеках
Омепразол капсулы, 20 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 30; Астрафарм
Омепразол Капсулы, 20 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 30 Астрафарм
В 1 аптеке
от 97,50 грн
Цены в аптеках
Омепразол капсулы, 20 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 30; Астрафарм
Омепразол Капсулы, 20 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 30 Астрафарм
В 10 аптеках других городов
от 95,50 грн
Цены в других городах
Омепразол капсулы, 20 мг, блистер, № 30; Борисовский ЗМП
Омепразол Капсулы, 20 мг, блистер, № 30 Борисовский ЗМП
В 2 аптеках других городов
от 122,40 грн
Цены в других городах
Омепразол капсулы, 20 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10; Фармак
Омепразол Капсулы, 20 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10 Фармак
Нет в наличии
Омепразол-Вокате лиофилизат для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 10 мл, с раств. в амп. 10 мл, № 1; Vocate
Омепразол-Вокате Лиофилизат для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, с растворителем в ампулах по 10 мл, с раств. в амп. 10 мл, № 1 Vocate
Нет в наличии
Омез Инста порошок для оральной суспензии, 20 мг, саше, № 30; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Омез Инста Порошок для оральной суспензии, 20 мг, саше, № 30 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Нет в наличии
Омепразол Астра порошок для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, № 10; Астрафарм
Омепразол Астра Порошок для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, № 10 Астрафарм
Нет в наличии
Омепразол капсулы, 20 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 30; Астрафарм
Омепразол Капсулы, 20 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 30 Астрафарм
Нет в наличии
Эселан порошок для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, с растворителем ампула 10 мл, с растворителем ампула 10 мл, № 1; Mistral Capital Management
Эселан Порошок для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, с растворителем ампула 10 мл, с растворителем ампула 10 мл, № 1 Mistral Capital Management
Нет в наличии
Омепразол Астра порошок для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, тм vitacore, тм vitacore, № 1; Астрафарм
Омепразол Астра Порошок для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, тм vitacore, тм vitacore, № 1 Астрафарм
Нет в наличии
Форма выпуска: капсулы, капсулы кишечно-растворимые, порошок лиофилизированный для приготовления инфузионного р-ра.
ОМЕПРАЗОЛ (OMEPRAZOLUM)
CAS №: 73590-58-6 C17H19N3O3S
RTECS, USPDDN: 5-метокси-2-(((4-метокси-3,5-диметил-2-пиридил)метил)сульфинил)бензимидазол.
Форма выпуска: капсулы, капсулы кишечно-растворимые, порошок лиофилизированный для приготовления инфузионного р-ра.

антисекреторное противоязвенное средство. Снижает спонтанную и стимулированную желудочную секрецию вследствие ингибирования Н+/K+-АТФазы (протонного насоса), необходимой для транспорта водородных ионов. Омепразол подавляет конечную фазу базального и стимулированного выделения соляной кислоты независимо от природы раздражителя.
После приема внутрь натощак быстро и полностью абсорбируется; при приеме после еды процесс абсорбции может быть более продолжительным. Хотя T½ омепразола непродолжительный (0,5–1,5 ч), антисекреторный эффект сохраняется в течение 24 ч и более. Омепразол быстро (в течение 4 ч) распределяется в слизистой оболочке желудка, тканях печени и желчного пузыря. Через 48 ч омепразол определяется только в слизистой оболочке желудка. Около 90–95% омепразола связывается с белками плазмы крови. Через ГЭБ проникает ограниченное количество омепразола. Большая часть (77%) экскретируется с мочой в виде метаболитов; из них идентифицированы гидроксиомепразол и соответствующая карбоновая кислота. Остальная часть принятой внутрь дозы выводится с калом, что предполагает значительную экскрецию метаболитов с желчью. Три метаболита омепразола идентифицированы в плазме крови: сульфидные и сульфонные производные омепразола. Эти метаболиты обладают слабой антисекреторной активностью или не обладают ею вообще. Активным метаболитом является сульфономепразол.
У больных с нарушением функции печени биодоступность омепразола увеличивается почти до 100%, при этом продолжительность T½ увеличивается до 3 ч.
У больных с ХПН наблюдается некоторое увеличение биодоступности. Так как метаболиты омепразола экскретируются преимущественно с мочой, их элиминация замедляется пропорционально снижению клиренса креатинина, а концентрация в плазме крови повышается.

пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, пептическая язва анастомоза, острые стрессовые язвы желудка; гиперацидный гастрит; желудочно-пищеводный рефлюкс; язвенные кровотечения из верхних отделов ЖКТ, а также риск развития кровотечений из верхнего отдела ЖКТ у больных группы риска; синдром Золлингера — Эллисона (гастринома); профилактика аспирационного синдрома.

при пептической язве назначают внутрь утром натощак 20–40 мг/сут; курс лечения — 2–4 нед. При лечении рефлюкс-эзофагита по 20–40 мг/сут в течение 4–8 нед. При синдроме Золлингера — Эллисона начальная доза составляет 60 мг/сут утром натощак, при необходимости дозу повышают до 80 мг в 2 приема (утром и вечером до еды).
При резистентности к другим противоязвенным препаратам омепразол следует назначать в начальной дозе 40 мг/сут.
При тяжелом состоянии больного и/или невозможности назначения внутрь вводят в/в капельно в дозе 40 мг в течение 20–30 мин 1 раз в сутки. Перед введением разводят в 100 мл изотонического р-ра натрия хлорида или в 5% р-ре декстрозы.
Не требуется коррекции дозы для пациентов пожилого возраста и лиц с нарушениями функции печени и/или почек.

повышенная чувствительность к омепразолу, период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется назначать детям.

тошнота, диарея, запор, метеоризм, боль в области живота, головная боль, общая слабость, кожная сыпь.

для эрадикации Helicobacter pylori назначают в комплексе с антибиотиками, метронидазолом, препаратами висмута и другими лекарственными средствами.

омепразол может увеличивать T½ и продолжительность действия препаратов, метаболизирующихся в печени путем окисления (варфарин, диазепам и др.).
Не установлено взаимодействия с пропранололом или теофиллином, но нельзя исключать возможности взаимодействия с другими препаратами, также метаболизирующимися энзимной системой цитохрома Р450. Взаимодействия с одновременно принимаемыми антацидами не выявлено.

не описана. Омепразол в суточной дозе 360 мг переносится хорошо. Специфического антидота не существует. Омепразол в значительной степени связывается с белками плазмы крови и, следовательно, плохо удаляется при проведении диализа. В случае передозировки проводят мероприятия, направленные на удаление неабсорбировавшегося омепразола из пищеварительного тракта, проводят симптоматическое и поддерживающее лечение.