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Жгут кровоостанавливающий турникет (Hemostatic tourniquet)
4 препарата
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Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen
Rtur gen 4 (rtur g4) №1
от
488,04
грн
в 4 аптеках
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Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen
Rtur gen 7 (rtur g7) №1
Нет в наличии
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Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen
Rtur gen 1 (rtur g1) №1
Ремед
Нет в наличии
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ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ТУРНИКЕТ
Питон-3 №1
АВ-Фарма
Нет в наличии
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Форма выпуска
Rtur Gen 1 (Rtur G1)
Rtur Gen 4 (Rtur G4)
Rtur Gen 7 (Rtur G7)
ПИТОН-3
Производитель
АВ-Фарма
Ремед
Цены в
Киев
от
488,04
грн
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Характеристики
Форма выпуска
Rtur gen 4 (rtur g4)
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
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