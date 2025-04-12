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Жгут кровоостанавливающий турникет (Hemostatic tourniquet)

4 препаратаНайти все в аптеках
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Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen
Rtur gen 4 (rtur g4) №1
от 488,04 грн
в 4 аптеках
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Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen
Rtur gen 7 (rtur g7) №1
Нет в наличии
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen
Rtur gen 1 (rtur g1) №1
Ремед
Нет в наличии
ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ТУРНИКЕТ
ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ТУРНИКЕТ
Питон-3 №1
АВ-Фарма
Нет в наличии
Цены в Киев
от 488,04 грн
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Характеристики
Форма выпуска
Rtur gen 4 (rtur g4)
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия