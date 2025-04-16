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Жгут кровоостанавливающий турникет (Hemostatic tourniquet)
Жгут кровоостанавливающий турникет (Hemostatic tourniquet)
Запорожье
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
127.7 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
649,92
Экономия при брони:
-43,96 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
127.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
638,23
Экономия при брони:
-32,27 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
129.7 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
648,95
Экономия при брони:
-42,99 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
129.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
650,29
Экономия при брони:
-44,33 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
131.5 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
642,01
Экономия при брони:
-36,05 грн
605,96
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
132.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
635,92
Экономия при брони:
-29,96 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
132.5 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
634,21
Экономия при брони:
-28,25 грн
605,96
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
132.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
639,75
Экономия при брони:
-33,79 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
133.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
632,69
Экономия при брони:
-26,73 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
133.9 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
643,29
Экономия при брони:
-37,33 грн
605,96
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
136.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
642,56
Экономия при брони:
-36,60 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
141.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
616,72
Экономия при брони:
-33,75 грн
582,97
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
142.9 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
615,72
Экономия при брони:
-32,75 грн
582,97
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
248.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
612,56
Экономия при брони:
-29,59 грн
582,97
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
252.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
618,53
Экономия при брони:
-35,56 грн
582,97
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 25
252.7 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
610,86
Экономия при брони:
-27,89 грн
582,97
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 34
256.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
606,88
Экономия при брони:
-23,91 грн
582,97
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
261.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
623,69
Экономия при брони:
-40,72 грн
582,97
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
372.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
594,15
Экономия при брони:
-34,96 грн
559,19
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
374.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
614,08
Экономия при брони:
-31,11 грн
582,97
грн
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