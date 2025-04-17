Жгут кровоостанавливающий турникет (Hemostatic tourniquet)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
616,02
Экономия при брони: -33,05 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
111.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
588,98
Экономия при брони: -29,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
113.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
616,43
Экономия при брони: -33,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
149.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
645,48
Экономия при брони: -39,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
149.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
629,10
Экономия при брони: -23,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
150.4 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
637,93
Экономия при брони: -31,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
151.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
637,32
Экономия при брони: -31,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
151.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
643,77
Экономия при брони: -37,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
152.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
651,20
Экономия при брони: -45,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
152.4 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
637,44
Экономия при брони: -31,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
159.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
642,43
Экономия при брони: -36,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
160.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
633,42
Экономия при брони: -27,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
164.7 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
638,96
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
164.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
649,62
Экономия при брони: -43,66 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
382.9 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
489,00
Экономия при брони: -24,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
387.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
620,53
Экономия при брони: -37,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
389.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
616,95
Экономия при брони: -33,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
404.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
635,87
Экономия при брони: -24,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
404.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
642,94
Экономия при брони: -31,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
409.5 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
645,40
Экономия при брони: -33,57 грн