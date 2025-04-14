Жгут кровоостанавливающий турникет (Hemostatic tourniquet)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Харьков
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 8 мин
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
606,47
Экономия при брони: -23,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
619,94
Экономия при брони: -36,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Харьков, ул. Непокоренных, 34
7.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
612,32
Экономия при брони: -29,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Харьков, ул. Амосова, 25
8.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
606,99
Экономия при брони: -24,02 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
122.7 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
611,50
Экономия при брони: -28,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
123.7 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
626,91
Экономия при брони: -43,94 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
298.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
642,19
Экономия при брони: -36,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
298.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
627,51
Экономия при брони: -21,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
302.9 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
638,84
Экономия при брони: -32,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
303.9 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
637,07
Экономия при брони: -31,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
310.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
631,29
Экономия при брони: -25,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
311.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
642,07
Экономия при брони: -36,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
311.4 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
640,30
Экономия при брони: -34,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
312.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
644,93
Экономия при брони: -38,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
312.7 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
647,98
Экономия при брони: -42,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
313.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
630,80
Экономия при брони: -24,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
314.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
635,86
Экономия при брони: -29,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
403.9 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
655,36
Экономия при брони: -43,53 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Каштановая, 5-В
406.5 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
640,85
Экономия при брони: -29,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
415.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
635,25
Экономия при брони: -23,42 грн