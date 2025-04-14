Жгут кровоостанавливающий турникет (Hemostatic tourniquet)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
5.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
590,27
Экономия при брони: -31,08 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
9.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
622,93
Экономия при брони: -39,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
110.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
609,45
Экономия при брони: -26,48 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
255.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
644,87
Экономия при брони: -38,91 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
256.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
632,75
Экономия при брони: -26,79 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
257.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
629,22
Экономия при брони: -23,26 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
257.9 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
633,97
Экономия при брони: -28,01 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
258.5 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
630,98
Экономия при брони: -25,02 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
258.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
649,44
Экономия при брони: -43,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
259.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
649,25
Экономия при брони: -43,29 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
265.4 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
627,39
Экономия при брони: -21,43 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
266.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
632,08
Экономия при брони: -26,12 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
270.7 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
630,92
Экономия при брони: -24,96 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
270.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
635,92
Экономия при брони: -29,96 грн
Свк фарм
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
395.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
489,00
Экономия при брони: -24,45 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
439.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
654,50
Экономия при брони: -42,67 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
441.5 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
643,31
Экономия при брони: -31,48 грн
Авк фарм
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
442.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
520,00
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Каштановая, 5-В
446.5 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
635,93
Экономия при брони: -24,10 грн
Здорова родина
Заболотов, ул. Грушевского Михаила, 11
461.9 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
678,75
Экономия при брони: -1,63 грн