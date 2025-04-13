Жгут кровоостанавливающий турникет (Hemostatic tourniquet)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
5.5 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
635,25
Экономия при брони: -23,42 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
6.5 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
655,36
Экономия при брони: -43,53 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Каштановая, 5-В
7.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
640,85
Экономия при брони: -29,02 грн
В городах рядом
Свк фарм
Открыто
Закроется через 25 мин
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
94.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
489,00
Экономия при брони: -24,45 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется через 25 мин
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
105.5 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
520,00
Экономия при брони: -15,60 грн
Свк фарм
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
246.7 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
349,00
Экономия при брони: -10,47 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется через 25 мин
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
248.5 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
349,00
Экономия при брони: -10,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
344.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
627,51
Экономия при брони: -21,55 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 25 мин
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
344.7 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
642,19
Экономия при брони: -36,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
346.4 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
638,84
Экономия при брони: -32,88 грн
Аптека низких цен
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Закроется через 25 мин
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
347.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
637,07
Экономия при брони: -31,11 грн
Аптека копейка
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Закроется через 25 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
349.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
630,80
Экономия при брони: -24,84 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
350.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
647,98
Экономия при брони: -42,02 грн
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Закроется через 25 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
351.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
640,30
Экономия при брони: -34,34 грн
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Закроется через 25 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
351.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
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Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
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Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
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Экономия при брони: -38,97 грн
Аптека низких цен
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Закроется через 25 мин
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Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
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Экономия при брони: -29,90 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Липины, ул. Сечевых Стрельцов, 2-В
364.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
401.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
615,25
Экономия при брони: -32,28 грн