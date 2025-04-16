Жгут кровоостанавливающий турникет (Hemostatic tourniquet)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
643,77
Экономия при брони: -37,81 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
637,93
Экономия при брони: -31,97 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
651,20
Экономия при брони: -45,24 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
637,32
Экономия при брони: -31,36 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
637,44
Экономия при брони: -31,48 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
645,48
Экономия при брони: -39,52 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
629,10
Экономия при брони: -23,14 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
8.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
642,43
Экономия при брони: -36,47 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
633,42
Экономия при брони: -27,46 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
14.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
638,96
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
14.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
649,62
Экономия при брони: -43,66 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
150.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
616,02
Экономия при брони: -33,05 грн
Аптека низких цен
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
240.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
620,53
Экономия при брони: -37,56 грн
Аптека копейка
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
242.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
616,95
Экономия при брони: -33,98 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
259.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
588,98
Экономия при брони: -29,79 грн
Аптека копейка
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
262.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
616,43
Экономия при брони: -33,46 грн
Аптека низких цен
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
308.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
617,54
Экономия при брони: -34,57 грн
Аптека шар@
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
313.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
614,78
Экономия при брони: -31,81 грн
Аптека низких цен
Харьков, ул. Амосова, 25
317.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
618,65
Экономия при брони: -35,68 грн
Аптека низких цен
Харьков, ул. Непокоренных, 34
319.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
608,05
Экономия при брони: -25,08 грн