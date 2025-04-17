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Жгут кровоостанавливающий турникет (Hemostatic tourniquet)
Жгут кровоостанавливающий турникет (Hemostatic tourniquet)
Чернигов
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
121.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
641,28
Экономия при брони:
-29,45 грн
611,83
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
125.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
652,78
Экономия при брони:
-40,95 грн
611,83
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
132.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
650,63
Экономия при брони:
-38,80 грн
611,83
грн
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
205.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
520,00
Экономия при брони:
-15,60 грн
504,40
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
215.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
489,00
Экономия при брони:
-24,45 грн
464,55
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
330.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
349,00
Экономия при брони:
-10,47 грн
338,53
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
331.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
349,00
Экономия при брони:
-10,47 грн
338,53
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
383.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
604,77
Экономия при брони:
-21,80 грн
582,97
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
385.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
604,30
Экономия при брони:
-21,33 грн
582,97
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 34
391.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
606,23
Экономия при брони:
-23,26 грн
582,97
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
417.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
640,67
Экономия при брони:
-34,71 грн
605,96
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
417.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
636,59
Экономия при брони:
-30,63 грн
605,96
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Липины, ул. Сечевых Стрельцов, 2-В
419.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
353,20
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
420.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
648,22
Экономия при брони:
-42,26 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
421.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
645,17
Экономия при брони:
-39,21 грн
605,96
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
425.4 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
639,75
Экономия при брони:
-33,79 грн
605,96
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
426.4 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
639,69
Экономия при брони:
-33,73 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
426.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
638,23
Экономия при брони:
-32,27 грн
605,96
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
426.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
646,39
Экономия при брони:
-40,43 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
427.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
641,34
Экономия при брони:
-35,38 грн
605,96
грн
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