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Жгут кровоостанавливающий турникет (Hemostatic tourniquet)
Жгут кровоостанавливающий турникет (Hemostatic tourniquet)
Днепр
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Закрыто
Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
108.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
615,90
Экономия при брони:
-32,93 грн
582,97
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
110.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
604,59
Экономия при брони:
-21,62 грн
582,97
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
120.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
635,92
Экономия при брони:
-29,96 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
120.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
630,92
Экономия при брони:
-24,96 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
124.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
632,08
Экономия при брони:
-26,12 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
125.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
627,39
Экономия при брони:
-21,43 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
130.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
649,25
Экономия при брони:
-43,29 грн
605,96
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
131.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
649,44
Экономия при брони:
-43,48 грн
605,96
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
131.4 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
630,98
Экономия при брони:
-25,02 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
131.9 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
633,97
Экономия при брони:
-28,01 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
132.9 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
629,22
Экономия при брони:
-23,26 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
133.5 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
632,75
Экономия при брони:
-26,79 грн
605,96
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
134.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
644,87
Экономия при брони:
-38,91 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
190.9 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
621,99
Экономия при брони:
-39,02 грн
582,97
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
195.5 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
616,78
Экономия при брони:
-33,81 грн
582,97
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 25
197.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
620,41
Экономия при брони:
-37,44 грн
582,97
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 34
200.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
624,51
Экономия при брони:
-41,54 грн
582,97
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
279.9 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
609,45
Экономия при брони:
-26,48 грн
582,97
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
384.4 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
643,31
Экономия при брони:
-31,48 грн
611,83
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
388.9 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
635,93
Экономия при брони:
-24,10 грн
611,83
грн
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