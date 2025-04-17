Киев
Жгут кровоостанавливающий турникет (Hemostatic tourniquet)

Жгут кровоостанавливающий турникет (Hemostatic tourniquet)

Винница (адрес не указан)
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В городах рядом
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
105.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
489,00
Экономия при брони: -24,45 грн
464,55 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
126.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
520,00
Экономия при брони: -15,60 грн
504,40 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
146.7 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
349,00
Экономия при брони: -10,47 грн
338,53 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
148.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
349,00
Экономия при брони: -10,47 грн
338,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
193.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
650,63
Экономия при брони: -38,80 грн
611,83 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
203.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
652,78
Экономия при брони: -40,95 грн
611,83 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
205.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
641,28
Экономия при брони: -29,45 грн
611,83 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Заболотов, ул. Грушевского Михаила, 11
249.9 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
680,94
Экономия при брони: -5,46 грн
675,48 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Липины, ул. Сечевых Стрельцов, 2-В
279.4 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
353,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
352.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
599,43
Экономия при брони: -40,24 грн
559,19 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
355.5 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
618,36
Экономия при брони: -35,39 грн
582,97 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
360.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
607,81
Экономия при брони: -24,84 грн
582,97 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
386.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
639,75
Экономия при брони: -33,79 грн
605,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
388.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
638,23
Экономия при брони: -32,27 грн
605,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
389.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
648,22
Экономия при брони: -42,26 грн
605,96 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
389.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
639,69
Экономия при брони: -33,73 грн
605,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
389.5 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
645,17
Экономия при брони: -39,21 грн
605,96 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
389.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
646,39
Экономия при брони: -40,43 грн
605,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
389.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
637,20
Экономия при брони: -31,24 грн
605,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
389.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
640,67
Экономия при брони: -34,71 грн
605,96 грн
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