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Жгут кровоостанавливающий турникет (Hemostatic tourniquet)
Жгут кровоостанавливающий турникет (Hemostatic tourniquet)
Винница
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
105.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
489,00
Экономия при брони:
-24,45 грн
464,55
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
126.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
520,00
Экономия при брони:
-15,60 грн
504,40
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
146.7 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
349,00
Экономия при брони:
-10,47 грн
338,53
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
148.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
349,00
Экономия при брони:
-10,47 грн
338,53
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
193.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
650,63
Экономия при брони:
-38,80 грн
611,83
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
203.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
652,78
Экономия при брони:
-40,95 грн
611,83
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
205.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
641,28
Экономия при брони:
-29,45 грн
611,83
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Заболотов, ул. Грушевского Михаила, 11
249.9 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
680,94
Экономия при брони:
-5,46 грн
675,48
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Липины, ул. Сечевых Стрельцов, 2-В
279.4 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
353,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
352.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
599,43
Экономия при брони:
-40,24 грн
559,19
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
355.5 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
618,36
Экономия при брони:
-35,39 грн
582,97
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
360.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
607,81
Экономия при брони:
-24,84 грн
582,97
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
386.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
639,75
Экономия при брони:
-33,79 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
388.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
638,23
Экономия при брони:
-32,27 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
389.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
648,22
Экономия при брони:
-42,26 грн
605,96
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
389.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
639,69
Экономия при брони:
-33,73 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
389.5 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
645,17
Экономия при брони:
-39,21 грн
605,96
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
389.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
646,39
Экономия при брони:
-40,43 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
389.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
637,20
Экономия при брони:
-31,24 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
389.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
640,67
Экономия при брони:
-34,71 грн
605,96
грн
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