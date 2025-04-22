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Жгут кровоостанавливающий турникет (Hemostatic tourniquet)
Жгут кровоостанавливающий турникет (Hemostatic tourniquet)
Львов
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Липины, ул. Сечевых Стрельцов, 2-В
141.5 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
353,20
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Заболотов, ул. Грушевского Михаила, 11
178.2 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
682,32
Экономия при брони:
-1,76 грн
680,56
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
219.9 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
349,00
Экономия при брони:
-10,47 грн
338,53
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
221.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
349,00
Экономия при брони:
-10,47 грн
338,53
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
363.0 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
520,00
Экономия при брони:
-15,60 грн
504,40
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
389.9 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
489,00
Экономия при брони:
-24,45 грн
464,55
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
463.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
643,37
Экономия при брони:
-31,54 грн
611,83
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
473.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
640,36
Экономия при брони:
-28,53 грн
611,83
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
474.9 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
642,57
Экономия при брони:
-30,74 грн
611,83
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
623.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
584,65
Экономия при брони:
-25,46 грн
559,19
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
625.9 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
616,48
Экономия при брони:
-33,51 грн
582,97
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
666.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
617,66
Экономия при брони:
-34,69 грн
582,97
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
714.6 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
631,59
Экономия при брони:
-25,63 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
716.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
630,68
Экономия при брони:
-24,72 грн
605,96
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
717.8 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
650,72
Экономия при брони:
-44,76 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
718.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
643,83
Экономия при брони:
-37,87 грн
605,96
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
718.1 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
630,32
Экономия при брони:
-24,36 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
718.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
632,39
Экономия при брони:
-26,43 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
718.3 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
635,86
Экономия при брони:
-29,90 грн
605,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
718.4 км
Жгут кровоостанавливающий Турникет Rtur Gen Rtur Gen 4 (Rtur G4) №1
646,21
Экономия при брони:
-40,25 грн
605,96
грн
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