Киев
Производители на букву “U”
Ursapharm
12 препаратов
12 препаратов
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Хило-Комод
Капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл с насосом №1
Ursapharm
от
499,09
грн
в 915 аптеках
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Хило-Комод Форте
Капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл с насосом №1
Ursapharm
от
536,97
грн
в 873 аптеках
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Хило-Кеа®
Капли глазные контейнер многодозовый 10 мл с насосом и колпачком №1
Ursapharm
от
556,65
грн
в 851 аптеке
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ХИЛО-ДУАЛ
Капли глазные 10 мл №1
Ursapharm
от
581,78
грн
в 831 аптеке
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Сикапротект
Капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Ursapharm
от
183,81
грн
в 554 аптеках
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Посиформин
Мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
от
318,74
грн
в 478 аптеках
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Дексапос
Капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
от
151,08
грн
в 474 аптеках
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Гидрокортизон-Пос
Мазь глазная 25 мг/г туба 2.5 г №1
Ursapharm
от
242,62
грн
в 433 аптеках
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Гидрокортизон-Пос
Мазь глазная 10 мг/г туба 2.5 г №1
Ursapharm
от
169,29
грн
в 271 аптеке
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ВИТА-ПОС
Мазь глазная туба 5 г №1
Ursapharm
от
447,50
грн
в 1 аптеке других городов
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ПАРИН-ПОС
Мазь глазная 5 г №1
Ursapharm
Нет в наличии
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Аллергокром
Капли глазные 20 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Ursapharm
Нет в наличии
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