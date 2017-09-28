Киев
Производители на букву “U”

Ursapharm 12 препаратов

12 препаратов
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Хило-Комод
Хило-Комод
Капли глазные 1 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл с насосом №1
Ursapharm
от 499,09 грн
в 915 аптеках
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Хило-Комод Форте
Хило-Комод Форте
Капли глазные 2 мг/мл контейнер многодозовый 10 мл с насосом №1
Ursapharm
от 536,97 грн
в 873 аптеках
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Хило-Кеа®
Хило-Кеа®
Капли глазные контейнер многодозовый 10 мл с насосом и колпачком №1
Ursapharm
от 556,65 грн
в 851 аптеке
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ХИЛО-ДУАЛ
ХИЛО-ДУАЛ
Капли глазные 10 мл №1
Ursapharm
от 581,78 грн
в 831 аптеке
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Сикапротект
Сикапротект
Капли глазные флакон-капельница 10 мл №1
Ursapharm
от 183,81 грн
в 554 аптеках
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Посиформин
Посиформин
Мазь глазная 2 % туба 5 г №1
Ursapharm
от 318,74 грн
в 478 аптеках
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Дексапос
Дексапос
Капли глазные 1 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Ursapharm
от 151,08 грн
в 474 аптеках
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Гидрокортизон-Пос
Гидрокортизон-Пос
Мазь глазная 25 мг/г туба 2.5 г №1
Ursapharm
от 242,62 грн
в 433 аптеках
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Гидрокортизон-Пос
Гидрокортизон-Пос
Мазь глазная 10 мг/г туба 2.5 г №1
Ursapharm
от 169,29 грн
в 271 аптеке
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ВИТА-ПОС
ВИТА-ПОС
Мазь глазная туба 5 г №1
Ursapharm
от 447,50 грн
в 1 аптеке других городов
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ПАРИН-ПОС
ПАРИН-ПОС
Мазь глазная 5 г №1
Ursapharm
Нет в наличии
Аллергокром
Аллергокром
Капли глазные 20 мг/мл флакон-капельница 10 мл №1
Ursapharm
Нет в наличии
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