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Виробники на літеру “U”

Ursapharm 13 препаратів

13 препаратів
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Хіло-Комод®
Хіло-Комод®
Краплі очні 1 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл з насосом №1
Урсафарм
від 499,09 грн
в 915 аптеках
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Хіло-Комод® Форте
Хіло-Комод® Форте
Краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл з насосом №1
Урсафарм
від 536,97 грн
в 873 аптеках
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Хіло-Кеа®
Хіло-Кеа®
Краплі очні контейнер багатодозовий 10 мл з насосом та ковпачком №1
Урсафарм
від 556,65 грн
в 851 аптеці
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ХІЛО-ДУАЛ®
ХІЛО-ДУАЛ®
Краплі очні 10 мл №1
Урсафарм
від 581,78 грн
в 831 аптеці
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Сікапротект
Сікапротект
Краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Урсафарм
від 183,81 грн
в 554 аптеках
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Посиформін
Посиформін
Мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
від 318,74 грн
в 478 аптеках
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Дексапос
Дексапос
Краплі очні 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Урсафарм
від 151,08 грн
в 474 аптеках
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Гідрокортизон-Пос®
Гідрокортизон-Пос®
Мазь очна 25 мг/г туба 2.5 г №1
від 242,62 грн
в 433 аптеках
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Гідрокортизон-Пос®
Гідрокортизон-Пос®
Мазь очна 10 мг/г туба 2.5 г №1
Урсафарм
від 169,29 грн
в 271 аптеці
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ВІТА-ПОС
ВІТА-ПОС
Мазь очна туба 5 г №1
Урсафарм
від 447,50 грн
в 1 аптеці інших міст
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ПАРИН-ПОС
ПАРИН-ПОС
Мазь очна 5 г №1
Урсафарм
Немає в наявності
Сікапос
Сікапос
Гель очний 2 мг/г туба 10 г №3
Урсафарм
Немає в наявності
Сікапос
Сікапос
Гель очний 2 мг/г туба 10 г №1
Урсафарм
Немає в наявності
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