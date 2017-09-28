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Ursapharm
13 препаратів
13 препаратів
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Хіло-Комод®
Краплі очні 1 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл з насосом №1
Урсафарм
від
499,09
грн
в 915 аптеках
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Хіло-Комод® Форте
Краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл з насосом №1
Урсафарм
від
536,97
грн
в 873 аптеках
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Хіло-Кеа®
Краплі очні контейнер багатодозовий 10 мл з насосом та ковпачком №1
Урсафарм
від
556,65
грн
в 851 аптеці
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ХІЛО-ДУАЛ®
Краплі очні 10 мл №1
Урсафарм
від
581,78
грн
в 831 аптеці
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Сікапротект
Краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Урсафарм
від
183,81
грн
в 554 аптеках
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Посиформін
Мазь очна 2 % туба 5 г №1
Урсафарм
від
318,74
грн
в 478 аптеках
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Дексапос
Краплі очні 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Урсафарм
від
151,08
грн
в 474 аптеках
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Гідрокортизон-Пос®
Мазь очна 25 мг/г туба 2.5 г №1
від
242,62
грн
в 433 аптеках
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Гідрокортизон-Пос®
Мазь очна 10 мг/г туба 2.5 г №1
Урсафарм
від
169,29
грн
в 271 аптеці
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ВІТА-ПОС
Мазь очна туба 5 г №1
Урсафарм
від
447,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПАРИН-ПОС
Мазь очна 5 г №1
Урсафарм
Немає в наявності
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Сікапос
Гель очний 2 мг/г туба 10 г №3
Урсафарм
Немає в наявності
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Сікапос
Гель очний 2 мг/г туба 10 г №1
Урсафарм
Немає в наявності
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