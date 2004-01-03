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Список производителейОООО "Универсальное агентство "Про-фарма"

Производитель: ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"

Киев, ул. Казацкая, 120/4, корпус Е
+380444225070
+380444225070
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Найдено: 18 препаратов
Аксональ капсулы, № 20; ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Аксональ Капсулы, № 20 ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
В 845 аптеках
от 470,11 грн
Цены в аптеках
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛИС ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ 200 мл; ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛИС ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ 200 мл ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
В 15 аптеках
от 317,35 грн
Цены в аптеках
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛИС РАСТИТЕЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ 200 мл; ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛИС РАСТИТЕЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ 200 мл ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
В 27 аптеках
от 368,15 грн
Цены в аптеках
Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 7; Organon Central East Gmbh
Аркоксия® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 7 Organon Central East Gmbh
В 989 аптеках
от 201,33 грн
Цены в аптеках
Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 28; Organon Central East Gmbh
Аркоксия® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 28 Organon Central East Gmbh
В 739 аптеках
от 856,32 грн
Цены в аптеках
Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 7; Organon Central East Gmbh
Аркоксия® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 7 Organon Central East Gmbh
В 1030 аптеках
от 263,34 грн
Цены в аптеках
Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 28; Organon Central East Gmbh
Аркоксия® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 28 Organon Central East Gmbh
В 975 аптеках
от 954,32 грн
Цены в аптеках
Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 7; Organon Central East Gmbh
Аркоксия® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 7 Organon Central East Gmbh
В 1012 аптеках
от 337,69 грн
Цены в аптеках
Биоплазмикс спрей для горла Профилактически-гигиеническое средство 40 мл; ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Биоплазмикс спрей для горла Профилактически-гигиеническое средство 40 мл ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
В 759 аптеках
от 291,95 грн
Цены в аптеках
Бронхиальный бальзам белл'с раствор для перорального применения, бутылка, 100 мл, в коробке, в коробке, № 1; Euro Lifecare
Бронхиальный бальзам белл'с Раствор для перорального применения, бутылка, 100 мл, в коробке, в коробке, № 1 Euro Lifecare
В 18 аптеках
от 211,87 грн
Цены в аптеках
Бронхиальный бальзам белл'с раствор для перорального применения, бутылка, 200 мл, в коробке, в коробке, № 1; Euro Lifecare
Бронхиальный бальзам белл'с Раствор для перорального применения, бутылка, 200 мл, в коробке, в коробке, № 1 Euro Lifecare
В 23 аптеках
от 323,92 грн
Цены в аптеках
Витамин C - ПРО-фарма капсулы, № 30; ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Витамин C - ПРО-фарма Капсулы, № 30 ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
В 9 аптеках
от 88,98 грн
Цены в аптеках
Гардасил/ вакцина против вируса папиломы человека (типов 6, 11, 16, 18) квадривалентная рекомбинантная суспензия для инъекций, шприц одноразовый, 0.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 1; Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Гардасил/ вакцина против вируса папиломы человека (типов 6, 11, 16, 18) квадривалентная рекомбинантная Суспензия для инъекций, шприц одноразовый, 0.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 1 Merck Sharp & Dohme Idea Inc
В 201 аптеке
от 4337,12 грн
Цены в аптеках
ГЕЛЬ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ДЛЯ РУК "ЧИСТЫЕ РУКИ" 75 мл; ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
ГЕЛЬ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ДЛЯ РУК "ЧИСТЫЕ РУКИ" 75 мл ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
В 1 аптеке других городов
от 28,90 грн
Цены в других городах
Гиалган раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, флакон, 2 мл, № 1; Solmag
Гиалган Раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, флакон, 2 мл, № 1 Solmag
В 38 аптеках
от 948,44 грн
Цены в аптеках
Гиалган раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, шприц, 2 мл, № 1; Solmag
Гиалган Раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, шприц, 2 мл, № 1 Solmag
В 117 аптеках
от 903,08 грн
Цены в аптеках
Декриз таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30; Propharma International
Декриз Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30 Propharma International
В 392 аптеках
от 430,99 грн
Цены в аптеках
Декриз таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30; Propharma International
Декриз Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30 Propharma International
В 174 аптеках
от 675,49 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
Киев, ул. Казацкая, 120/4, корпус Е
+380444225070
+380444225070
Найдено: 18 препаратов
Аксональ капсулы, № 20; ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Аксональ Капсулы, № 20 ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
В 845 аптеках
от 470,11 грн
Цены в аптеках
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛИС ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ 200 мл; ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛИС ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ 200 мл ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
В 15 аптеках
от 317,35 грн
Цены в аптеках
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛИС РАСТИТЕЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ 200 мл; ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
АЛЛОТОН® ТЕРМАЛИС РАСТИТЕЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ 200 мл ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
В 27 аптеках
от 368,15 грн
Цены в аптеках
Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 7; Organon Central East Gmbh
Аркоксия® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 7 Organon Central East Gmbh
В 989 аптеках
от 201,33 грн
Цены в аптеках
Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 28; Organon Central East Gmbh
Аркоксия® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, блистер, № 28 Organon Central East Gmbh
В 739 аптеках
от 856,32 грн
Цены в аптеках
Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 7; Organon Central East Gmbh
Аркоксия® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 7 Organon Central East Gmbh
В 1030 аптеках
от 263,34 грн
Цены в аптеках
Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 28; Organon Central East Gmbh
Аркоксия® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, блистер, № 28 Organon Central East Gmbh
В 975 аптеках
от 954,32 грн
Цены в аптеках
Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 7; Organon Central East Gmbh
Аркоксия® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, блистер, № 7 Organon Central East Gmbh
В 1012 аптеках
от 337,69 грн
Цены в аптеках
Биоплазмикс спрей для горла Профилактически-гигиеническое средство 40 мл; ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Биоплазмикс спрей для горла Профилактически-гигиеническое средство 40 мл ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
В 759 аптеках
от 291,95 грн
Цены в аптеках
Бронхиальный бальзам белл'с раствор для перорального применения, бутылка, 100 мл, в коробке, в коробке, № 1; Euro Lifecare
Бронхиальный бальзам белл'с Раствор для перорального применения, бутылка, 100 мл, в коробке, в коробке, № 1 Euro Lifecare
В 18 аптеках
от 211,87 грн
Цены в аптеках
Бронхиальный бальзам белл'с раствор для перорального применения, бутылка, 200 мл, в коробке, в коробке, № 1; Euro Lifecare
Бронхиальный бальзам белл'с Раствор для перорального применения, бутылка, 200 мл, в коробке, в коробке, № 1 Euro Lifecare
В 23 аптеках
от 323,92 грн
Цены в аптеках
Витамин C - ПРО-фарма капсулы, № 30; ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Витамин C - ПРО-фарма Капсулы, № 30 ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
В 9 аптеках
от 88,98 грн
Цены в аптеках
Гардасил/ вакцина против вируса папиломы человека (типов 6, 11, 16, 18) квадривалентная рекомбинантная суспензия для инъекций, шприц одноразовый, 0.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 1; Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Гардасил/ вакцина против вируса папиломы человека (типов 6, 11, 16, 18) квадривалентная рекомбинантная Суспензия для инъекций, шприц одноразовый, 0.5 мл, 1 доза, 1 доза, № 1 Merck Sharp & Dohme Idea Inc
В 201 аптеке
от 4337,12 грн
Цены в аптеках
ГЕЛЬ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ДЛЯ РУК "ЧИСТЫЕ РУКИ" 75 мл; ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
ГЕЛЬ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ДЛЯ РУК "ЧИСТЫЕ РУКИ" 75 мл ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
В 1 аптеке других городов
от 28,90 грн
Цены в других городах
Гиалган раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, флакон, 2 мл, № 1; Solmag
Гиалган Раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, флакон, 2 мл, № 1 Solmag
В 38 аптеках
от 948,44 грн
Цены в аптеках
Гиалган раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, шприц, 2 мл, № 1; Solmag
Гиалган Раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, шприц, 2 мл, № 1 Solmag
В 117 аптеках
от 903,08 грн
Цены в аптеках
Декриз таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30; Propharma International
Декриз Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30 Propharma International
В 392 аптеках
от 430,99 грн
Цены в аптеках
Декриз таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30; Propharma International
Декриз Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30 Propharma International
В 174 аптеках
от 675,49 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції