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Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер, №7 - Киев (109008) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 979 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
309,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
498,50
Экономия: -178,80 грн
319,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
319,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
369,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
325,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
339,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
222,35 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2)
488,40
Экономия: -168,70 грн
319,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (4)
316,99
Экономия: -78,60 грн
238,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (3)
418,40
Экономия: -79,93 грн
338,47 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
320,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
377,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
289,34 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
458,00
Экономия: -98,39 грн
359,61 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (3)
496,20
Экономия: -176,50 грн
319,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
472,90
Экономия: -153,20 грн
319,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
378,97 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (1)
493,10
Экономия: -173,40 грн
319,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
494,10
Экономия: -174,40 грн
319,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
436,98
Экономия: -84,00 грн
352,98 грн