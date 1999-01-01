Киев
Производители на букву “О”
ООО "Альфа Фарм Украина"
8 препаратов
Агиал
Сироп флакон 200 мл №1
НПЛ ФИТОПРОДУКТ ООО
от
704,84
грн
в 25 аптеках
Церебролит
Капсулы 400 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
от
430,96
грн
в 23 аптеках
Магнесид
Капсулы 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
от
327,90
грн
в 13 аптеках
Беталев
Раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
от
482,00
грн
в 7 аптеках
Липоктан
Капсулы №30
Фарм Райз
от
437,60
грн
в 6 аптеках
Цедевин
Капсулы №30
Фарм Райз
от
252,00
грн
в 5 аптеках
Арацин B
Сироп 100 мл №1
НПЛ ФИТОПРОДУКТ ООО
от
457,00
грн
в 3 аптеках
Селекап
Капсулы №30
Фарм Райз
от
366,00
грн
в 2 аптеках
