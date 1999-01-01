Киев
ООО "Альфа Фарм Украина"

8 препаратов
ООО "Альфа Фарм Украина"
Агиал
Сироп флакон 200 мл №1
НПЛ ФИТОПРОДУКТ ООО
от 704,84 грн
в 25 аптеках
Церебролит
Капсулы 400 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
от 430,96 грн
в 23 аптеках
Магнесид
Капсулы 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
от 327,90 грн
в 13 аптеках
Беталев
Раствор флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
от 482,00 грн
в 7 аптеках
Липоктан
Капсулы №30
Фарм Райз
от 437,60 грн
в 6 аптеках
Цедевин
Капсулы №30
Фарм Райз
от 252,00 грн
в 5 аптеках
Арацин B
Сироп 100 мл №1
НПЛ ФИТОПРОДУКТ ООО
от 457,00 грн
в 3 аптеках
Селекап
Капсулы №30
Фарм Райз
от 366,00 грн
в 2 аптеках
