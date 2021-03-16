Киев
Производители на букву “B”
Bharat Serums & Vaccines
5 препаратов
5 препаратов
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Поли-Микс Б
Лиофилизат для раствора для инъекций 500000 ме флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
от
713,90
грн
в 8 аптеках других городов
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Фолиграф
Лиофилизат для раствора для инъекций 75 ме флакон с растворителем в ампулах по 0,5 мл №1
Bharat Serums & Vaccines
от
437,49
грн
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Хумог-75 B.O.
Лиофилизат для раствора для инъекций 75 ме флакон с растворителем в ампулах по 1 мл №1
Bharat Serums & Vaccines
от
440,54
грн
в 1 аптеке других городов
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Амфолип
Суспензия для приготовления раствора для инфузий 5 мг/мл флакон 10 мл №1
Bharat Serums & Vaccines
Нет в наличии
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Ю-Трип
Раствор для инъекций 100000 ме флакон 4 мл №1
Bharat Serums & Vaccines
Нет в наличии
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