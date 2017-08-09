Случаи внезапной смерти были зарегистрированы у пациентов, получавших антипсихотические препараты, включая галоперидол.

Пожилые пациенты, которые лечат психозы, связанные с деменцией, подвергаются повышенному риску смерти.

Сердечно-сосудистые эффекты

Были очень редкие сообщения об удлинении интервала QT и/или желудочковой аритмии, в дополнение к редким сообщениям о внезапной смерти. Они могут возникать чаще при высоких дозах и у предрасположенных пациентов.

Риск и польза от лечения галоперидолом должны быть полностью оценены до начала лечения и у пациентов с факторами риска развития желудочковой аритмии, такими как болезнь сердца, удлинение интервала QT; нескорректированные электролитные нарушения, субарахноидальные кровоизлияния, злоупотребление алкоголем; такие пациенты должны находиться под тщательным наблюдением (мониторинг ЭКГ и уровня калия в плазме крови), особенно на начальной фазе лечения.

Галоперидол следует применять с осторожностью пациентам с медленным метаболизмом CYP 2D6 и при применении ингибиторов цитохрома P450. Следует избегать одновременного применения антипсихотических препаратов.

До начала лечения у всех пациентов рекомендуется проводить базовую ЭКГ, особенно у пожилых людей и у пациентов с предшествующими заболеваниями сердца. Во время терапии, если существует удлинение интервала QT, дозу галоперидола необходимо уменьшить и терапию следует прекратить, если интервал QT превышает 500 мс.

Рекомендуется периодический мониторинг электролитов, особенно для пациентов, принимающих диуретики.

Галоперидол следует применять с осторожностью пациентам с факторами риска развития инсульта.

Злокачественный нейролептический синдром

Прием галоперидола был связан с возникновением злокачественного нейролептического синдрома: редким своеобразным ответом, который характеризуется гипертермией, генерализованной ригидностью, вегетативной нестабильностью, измененным сознанием. Гипертермия часто является ранним признаком этого синдрома.

Поздняя дискинезия

Возникновение поздней дискинезии может появиться у некоторых пациентов при длительной терапии или после отмены препарата. Синдром в основном характеризуется ритмическими непроизвольными движениями языка, лица, рта и челюсти. Проявления могут быть постоянными у некоторых пациентов. Синдром может быть замаскирован после возобновления лечения, увеличения дозы или изменения лечения на другие антипсихотические препараты. Лечение следует прекратить как можно скорее.

Экстрапирамидные симптомы

Экстрапирамидные симптомы могут проявиться тремором, ригидностью, гиперсаливацией, брадикинезией, акатизия, острой дистонией.

Антипаркинсонические препараты антихолинергического действия могут быть назначены при необходимости, но их не следует назначать регулярно в качестве превентивной меры. Если сопутствующее лечение антипаркинсоническими препаратами не нужно, они могут быть назначены после лечения галоперидолом, если их выделение происходит быстрее, чем у галоперидола, чтобы избежать развития или обострения экстрапирамидных симптомов. Врач должен иметь в виду возможное повышение внутриглазного давления при лечении антихолинергическими препаратами, в том числе антипаркинсоническими препаратами, которые вводятся одновременно с галоперидолом.

Приступы/Судороги

Были сообщения о судорогах, которые могли быть вызваны приемом галоперидола. Рекомендуется соблюдать осторожность у пациентов, страдающих эпилепсией и в условиях, способствующих возникновению судорог (алкоголизм и повреждения головного мозга).

Гепатобилиарные нарушения

Поскольку галоперидол метаболизируется в печени, следует с осторожностью назначать его пациентам с заболеваниями печени. Поступали отдельные сообщения о случаях нарушения функции печени или гепатита, чаще всего холестатического.

Нарушения эндокринной системы

Тироксин может способствовать токсичности галоперидола. Антипсихотическая терапия у пациентов с гипертиреозом должна проводиться с осторожностью и всегда должна сопровождаться терапией для достижения эутиреоидного состояния.

Гормональное воздействие антипсихотических препаратов включает гиперпролактинемию, которая может вызвать галакторею, гинекомастию и олиго/аменорею.

Венозные тромбоэмболии

Случаи развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) совпадали с приемом антипсихотических препаратов. Поскольку пациенты, получавшие антипсихотические препараты, часто имели приобретенные факторы риска ВТЭ, все возможные факторы риска развития ВТЭ должны быть определены до и во время лечения галоперидолом и во время профилактических мероприятий.

Дополнительная информация

При шизофрении соответствующее антипсихотическое медикаментозное лечение может быть отложено. Кроме того, если изсключаются наркотические препараты, рецидив симптомов может не проявляться в течение нескольких недель или месяцев.

Острые симптомы отмены, включая тошноту, рвоту и бессонницу, очень редко были описаны после резкого прекращения лечения высокими дозами антипсихотических препаратов. Для предупреждения рецидивов возможна постепенная отмена препарата.

Как и все антипсихотические препараты, галоперидол не должен применяться в монотерапии там, где преобладает депрессия. Препарат может назначаться с антидепрессантами для лечения в тех случаях, когда психоз встречается вместе с депрессией.

Рекомендуется соблюдать осторожность у пациентов с почечной недостаточностью и феохромоцитомой.