Галоприл (Galopril) (9348) - инструкция по применению ATC-классификация
Галоприл инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение
Состав
действующее вещество: haloperidol;
1 таблетка содержит галоперидола 1,5 мг;
вспомогательные вещества: натрия кроскармеллоза; целлюлоза микрокристаллическая; лактозы моногидрат; крахмал кукурузный; кремния диоксид коллоидный безводный; магния стеарат; макрогол 4000.
Лекарственная форма
Таблетки.
Фармакотерапевтическая группа
Антипсихотические препараты. Производные бутирофенона.
Код АТС N05A D01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Галоперидол является высокоэффективным нейролептиком, который относится к производным бутирофенона. Оказывает выраженное антипсихотическое и противорвотное действие.
Действие галоперидола связано с блокадой центральных дофаминовых (D2) и альфа-адренорецепторов в мезокортикальных и лимбических структурах головного мозга. Блокада (D2) рецепторов гипоталамуса приводит к снижению температуры тела, галакторее вследствие повышенной выработки пролактина. Угнетение дофаминовых рецепторов в триггерной зоне рвотного центра лежит в основе противорвотного и противотошнотного действий. Взаимодействие с дофаминергическими структурами экстрапирамидной системы (базальные ганглии) приводит к экстрапирамидным нарушениям. Препарат оказывает умеренный седативный эффект путем воздействия на лимбическую систему, а также действует адъювантно при лечении хронической боли.
Галоперидол не оказывает антигистаминного и антихолинергического действия.
Фармакокинетика.
Максимальная концентрация в крови достигается через 2–6 часов. Биодоступность галоперидола составляет 60–70%. Галоперидол на 92% связывается с белками плазмы. Для терапевтического эффекта концентрация в плазме крови должна быть в пределах от 4 до 20–25 мкг/л.
Галоперидол метаболизируется в печени, метаболит неактивен. Галоперидол выделяется с мочой (40%) и калом (60%). Около 1% галоперидола выделяется с мочой в неизмененном виде. Объем равновесного распределения большой (7,9 ± 2,5 л/кг). Период полувыведения после приема внутрь составляет в среднем 24 часа (12–38 часов).
Галоперидол легко проникает через гематоэнцефалический барьер.
Показания
Взрослые:
- шизофрения: лечение симптомов и профилактика рецидивов;
- другие психозы, особенно параноидальные;
- мания и гипомания;
- психические и поведенческие проблемы, такие как агрессия, гиперактивность и самоуничтожение у умственно отсталых и у больных с органическими повреждениями головного мозга;
- в дополнение к краткосрочному лечению психомоторного возбуждения (от умеренного до тяжелого), волнения, насильственного или опасно импульсивного поведения;
- икота;
- беспокойство и возбуждение у пожилых людей;
- синдром Жиль де ла Туретта и тяжелые тики.
Дети:
- детские поведенческие расстройства, особенно в сочетании с гиперактивностью и агрессией;
- синдром Жиль де ла Туретта;
- детская шизофрения.
Противопоказания
Коматозное состояние, угнетение центральной нервной системы (ЦНС), болезнь Паркинсона, известная гиперчувствительность к галоперидолу, поражение базальных ганглиев. Как и другие нейролептики, галоперидол может вызвать удлинение интервала QT. Применение галоперидола противопоказано у пациентов с клинически значимыми сердечными нарушениями (недавно перенесенный острый инфаркт миокарда, декомпенсированная сердечная недостаточность, аритмии класса IA и III, удлинение интервала QT, аритмии, клинически значимая брадикардия, блокада сердца II или III степени и невылеченная гипокалиемия. Галоперидол не должен применяться одновременно с другими препаратами, которые удлиняют интервал QT.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Одновременное применение галоперидола с препаратами, которые удлиняют интервал QT, может увеличить риск развития желудочковой аритмии, в том числе аритмию «torsades de pointes». Поэтому одновременное применение этих препаратов не рекомендуется.
Примеры включают в себя некоторые антиаритмические средства класса 1А (хинидин, дизопирамид и прокаинамид) и класса III (амиодарон, соталол и дофетилид), некоторые антимикробные препараты (спарфлоксацин, моксифлоксацин, эритромицин), трициклические антидепрессанты (амитриптилин), некоторые тетрацикличные антидепрессанты (мапротилин), другие нейролептики (фенотиазины, пимозид и сертиндол), некоторые антигистаминные (терфенадин), цизаприд, бретилиум и некоторые антималярийные препараты, такие как хинин и мефлохин. Этот список не является исчерпывающим.
Одновременное применение наркотических препаратов вызывает электролитный дисбаланс, может увеличить риск развития желудочковой аритмии. Следует избегать приема мочегонных средств, в частности тех, которые вызывают гипокалиемию, но, при необходимости, лучше назначать калийсберегающие диуретики.
Галоперидол метаболизируется в печени несколькими путями, в том числе и путем глюкуронизации цитохрома Р450 ферментной системы (в частности CYP 3A4 или CYP 2D6). Подавление этих путей метаболизма другим препаратом или снижение активности фермента CYP 2D6 может привести к увеличению концентрации галоперидола и повышению риска развития побочных эффектов, включая удлинение интервала QT. В фармакокинетических исследованиях было зарегистрировано повышение концентрации галоперидола от легкого до умеренного, когда галоперидол был назначен одновременно с препаратами-ингибиторами изоферментов CYP 3A4 или CYP 2D6, такими как итраконазол, буспирон, венлафаксин, алпразолам, флувоксамин, хинидин, флуоксетин, сертралин, хлорпромазин и прометазин . Снижение активности ферментов CYP 2D6 может привести к увеличению концентрации галоперидола.
Увеличение интервала QT и экстрапирамидные симптомы наблюдаются, когда галоперидол принимают одновременно с метаболическими ингибиторами, такими как кетоконазол (400 мг/сут) и пароксетин (20 мг/сут). Это может привести к необходимости уменьшения дозы галоперидола. Длительное лечение галоперидолом с такими препаратами, как карбамазепин, фенобарбитал, рифампицин, приводит к значительному снижению галоперидола в плазме крови. Поэтому во время комбинированного лечения доза галоперидола должна быть скорректирована, когда это необходимо. После прекращения лечения такими препаратами необходимо уменьшить дозу галоперидола.
Натрия вальпроат (препарат, который ингибирует глюкуронизацию) не влияет на концентрацию галоперидола в плазме крови.
Как и все нейролептики, галоперидол может увеличить угнетение ЦНС при совместном применении с наркотическими препаратами, алкоголем, снотворными, успокаивающими средствами и сильными анальгетиками.
Галоперидол может усиливать действие адреналина и других симпатомиметиков и вызывать снижение артериального давления.
Галоперидол может привести к нарушению противопаркинсонических эффектов леводопы.
Галоперидол является ингибитором CYP 2D6. Галоперидол тормозит метаболизм трициклических антидепрессантов, тем самым увеличивая уровень в плазме крови этих препаратов.
В редких случаях при комбинации галоперидола с литием сообщалось про энцефалопатию, включающую спутанность сознания, дезориентацию, головную боль, нарушение равновесия и сонливость. В случае одновременной терапии препаратами лития и галоперидола, галоперидол должен быть назначен в минимальной эффективной дозе, уровень лития должен контролироваться и поддерживаться на уровне ниже 1 ммоль/л. Если появятся симптомы энцефалопатии, терапию галоперидолом следует немедленно прекратить.
Доза противосудорожных препаратов может быть увеличена с учетом снижения судорожного порога.
Особенности применения
Случаи внезапной смерти были зарегистрированы у пациентов, получавших антипсихотические препараты, включая галоперидол.
Пожилые пациенты, которые лечат психозы, связанные с деменцией, подвергаются повышенному риску смерти.
Сердечно-сосудистые эффекты
Были очень редкие сообщения об удлинении интервала QT и/или желудочковой аритмии, в дополнение к редким сообщениям о внезапной смерти. Они могут возникать чаще при высоких дозах и у предрасположенных пациентов.
Риск и польза от лечения галоперидолом должны быть полностью оценены до начала лечения и у пациентов с факторами риска развития желудочковой аритмии, такими как болезнь сердца, удлинение интервала QT; нескорректированные электролитные нарушения, субарахноидальные кровоизлияния, злоупотребление алкоголем; такие пациенты должны находиться под тщательным наблюдением (мониторинг ЭКГ и уровня калия в плазме крови), особенно на начальной фазе лечения.
Галоперидол следует применять с осторожностью пациентам с медленным метаболизмом CYP 2D6 и при применении ингибиторов цитохрома P450. Следует избегать одновременного применения антипсихотических препаратов.
До начала лечения у всех пациентов рекомендуется проводить базовую ЭКГ, особенно у пожилых людей и у пациентов с предшествующими заболеваниями сердца. Во время терапии, если существует удлинение интервала QT, дозу галоперидола необходимо уменьшить и терапию следует прекратить, если интервал QT превышает 500 мс.
Рекомендуется периодический мониторинг электролитов, особенно для пациентов, принимающих диуретики.
Галоперидол следует применять с осторожностью пациентам с факторами риска развития инсульта.
Злокачественный нейролептический синдром
Прием галоперидола был связан с возникновением злокачественного нейролептического синдрома: редким своеобразным ответом, который характеризуется гипертермией, генерализованной ригидностью, вегетативной нестабильностью, измененным сознанием. Гипертермия часто является ранним признаком этого синдрома.
Поздняя дискинезия
Возникновение поздней дискинезии может появиться у некоторых пациентов при длительной терапии или после отмены препарата. Синдром в основном характеризуется ритмическими непроизвольными движениями языка, лица, рта и челюсти. Проявления могут быть постоянными у некоторых пациентов. Синдром может быть замаскирован после возобновления лечения, увеличения дозы или изменения лечения на другие антипсихотические препараты. Лечение следует прекратить как можно скорее.
Экстрапирамидные симптомы
Экстрапирамидные симптомы могут проявиться тремором, ригидностью, гиперсаливацией, брадикинезией, акатизия, острой дистонией.
Антипаркинсонические препараты антихолинергического действия могут быть назначены при необходимости, но их не следует назначать регулярно в качестве превентивной меры. Если сопутствующее лечение антипаркинсоническими препаратами не нужно, они могут быть назначены после лечения галоперидолом, если их выделение происходит быстрее, чем у галоперидола, чтобы избежать развития или обострения экстрапирамидных симптомов. Врач должен иметь в виду возможное повышение внутриглазного давления при лечении антихолинергическими препаратами, в том числе антипаркинсоническими препаратами, которые вводятся одновременно с галоперидолом.
Приступы/Судороги
Были сообщения о судорогах, которые могли быть вызваны приемом галоперидола. Рекомендуется соблюдать осторожность у пациентов, страдающих эпилепсией и в условиях, способствующих возникновению судорог (алкоголизм и повреждения головного мозга).
Гепатобилиарные нарушения
Поскольку галоперидол метаболизируется в печени, следует с осторожностью назначать его пациентам с заболеваниями печени. Поступали отдельные сообщения о случаях нарушения функции печени или гепатита, чаще всего холестатического.
Нарушения эндокринной системы
Тироксин может способствовать токсичности галоперидола. Антипсихотическая терапия у пациентов с гипертиреозом должна проводиться с осторожностью и всегда должна сопровождаться терапией для достижения эутиреоидного состояния.
Гормональное воздействие антипсихотических препаратов включает гиперпролактинемию, которая может вызвать галакторею, гинекомастию и олиго/аменорею.
Венозные тромбоэмболии
Случаи развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) совпадали с приемом антипсихотических препаратов. Поскольку пациенты, получавшие антипсихотические препараты, часто имели приобретенные факторы риска ВТЭ, все возможные факторы риска развития ВТЭ должны быть определены до и во время лечения галоперидолом и во время профилактических мероприятий.
Дополнительная информация
При шизофрении соответствующее антипсихотическое медикаментозное лечение может быть отложено. Кроме того, если изсключаются наркотические препараты, рецидив симптомов может не проявляться в течение нескольких недель или месяцев.
Острые симптомы отмены, включая тошноту, рвоту и бессонницу, очень редко были описаны после резкого прекращения лечения высокими дозами антипсихотических препаратов. Для предупреждения рецидивов возможна постепенная отмена препарата.
Как и все антипсихотические препараты, галоперидол не должен применяться в монотерапии там, где преобладает депрессия. Препарат может назначаться с антидепрессантами для лечения в тех случаях, когда психоз встречается вместе с депрессией.
Рекомендуется соблюдать осторожность у пациентов с почечной недостаточностью и феохромоцитомой.
Способ применения и дозы
Препарат предназначен для приема внутрь.
Дозирование для всех показаний должно быть определено индивидуально и проводиться под пристальным клиническим контролем. Для определения начальной дозы следует учитывать возраст больного, тяжесть симптомов и предварительный ответ на нейролептики.
Больным пожилого возраста или ослабленным, больным с ранее выявленными побочными реакциями на нейролептики может понадобиться меньшая доза галоперидола. Нормальная начальная доза должна быть уменьшена вдвое, а затем постепенно корректироваться для достижения оптимального ответа.
Галоперидол следует назначать в минимальной клинически эффективной дозе.
Взрослые
Шизофрения, психозы, мания и гипомания, умственные или поведенческие проблемы, психомоторное возбуждение, волнение, насильственное или опасно импульсивное поведение, органические повреждения головного мозга
Начальная доза.
Умеренная симптоматика: 1,5–3,0 мг/сут, разделенные на три приема.
Тяжелая симптоматика/резистентные пациенты: 3,0–5,0 мг/сут, разделенные на 3 приема.
Начальная доза может быть применена у подростков и устойчивых шизофреников, которым может потребоваться до 30 мг/сут.
Как только удовлетворительное контроль симптомов будет достигнут, доза должна быть постепенно снижена до минимальной эффективной поддерживающей дозы, часто ниже, чем 5 или 10 мг/сут. Следует избегать слишком быстрого снижения дозы.
Беспокойство и волнение у пациентов пожилого возраста
Начальная доза: 1,5–3,0 мг/сут, разделенная на три приема, при необходимости возможно титрование дозы, для достижения эффективной поддерживающей дозы (до 30 мг/сут).
Синдром Жиль де ла Туретта, тяжелые тики, икота
Начальная доза составляет 1,5 мг/сут, разделенная на три приема, и регулируется в зависимости от ответа на лечение. Ежедневная поддерживающая доза 10 мг может понадобиться при синдроме Жиль де ла Туретта.
Дети
Детские поведенческие расстройства и шизофрения
Ежедневная поддерживающая доза составляет 0,025–0,05 мг/кг/сут. Половина общей дозы должна быть назначена утром, а другая половина — вечером, максимальная доза — до 10 мг/сут.
Синдром Жиль де ла Туретта
Пероральные поддерживающие дозы составляют до 10 мг/сут у большинства пациентов.
При применении дозы 5 мг и выше рекомендуется применять препарат Галоприл Форте, таблетки по 5 мг, в соответствующих дозах.
Побочные реакции
Очень часто (1/10); часто (1/100 до <1/10); нечасто (1/1000 до <1/100), редко (1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестно (не могут быть оценены в форме имеющихся данных).
Со стороны системы кроветворения: нечасто — лейкопения; неизвестно — агранулоцитоз, нейтропения, панцитопения, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: нечасто — повышенная чувствительность; неизвестно — анафилактические реакции.
Со стороны эндокринной системы: редко — гиперпролактинемия; неизвестно — неадекватная секреция антидиуретического гормона.
Со стороны системы обмена веществ: неизвестно — гипогликемия.
Психические расстройства: очень часто — ажитация, бессонница; часто — депрессия, психотические расстройства; нечасто — спутанность сознания, снижение/потеря либидо, беспокойство.
Со стороны нервной системы: очень часто — экстрапирамидные расстройства, гиперкинезия, головная боль; часто — поздняя дискинезия, окулогирный криз, дистонии, дискинезии, акатизия, брадикинезия, гипокинезия, артериальная гипертензия, сонливость, тремор, головокружение; нечасто — судороги, паркинсонизм, акинезии, зубчатая жесткость, седация, непроизвольные мышечные сокращения; редко — моторные дисфункции, нейролептический злокачественный синдром, нистагм.
Со стороны органов зрения: часто — визуальные нарушения; нечасто — размытость видимости.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — ортостатическая гипотензия, артериальная гипотензия; нечасто — тахикардия; неизвестно — фибрилляция желудочков, аритмия «torsades de pointes», желудочковая тахикардия, экстрасистолия.
Со стороны органов дыхания: нечасто — одышка; редко — бронхоспазм, неизвестные — отек гортани, ларингоспазм.
Со стороны пищеварительного такта: нечасто — запор, сухость во рту, гиперсекреция слюнных желез, тошнота, рвота.
Со стороны печени и желчного пузыря: часто — абдоминальные расстройства; нечасто — гепатит, желтуха; неизвестно — острая печеночная недостаточность холестаз.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — сыпь, нечасто — реакции фотосенсибилизации, крапивница, зуд, гипергидроз; неизвестно — лейкоцитарный васкулит, эксфолиативный дерматит.
Со стороны костно-мышечной и соединительной ткани: нечасто — кривошея, мышечная ригидность, спазмы мышц, костно-мышечная скованность; редко — тризм, подергивания мышц.
Со стороны мочевыделительной системы: часто — задержка мочи.
Со стороны эндокринной системы: часто — эректильная дисфункция; нечасто — аменорея, дисменорея, галакторея, дискомфорт и боль в груди; редко — меноррагия, нарушение менструального цикла, сексуальная дисфункция; неизвестно — гинекомастия, приапизм.
Общие нарушения: нечасто — нарушение походки, гипертермия, периферические отеки; неизвестно -— гипотермия.
Другие: часто— увеличение/уменьшение массы тела; редко — увеличение интервала QT на электрокардиограмме (ЭКГ).
Дополнительная информация
Поступали сообщения о побочных реакциях, такие как удлинение интервала QT, аритмия «torsades de pointes», желудочковые аритмии, в том числе фибрилляция желудочков и желудочковая тахикардия и остановка сердца. Эти эффекты могут возникать чаще при применении высоких доз и у предрасположенных пациентов.
Токсический эпидермальный некролиз и синдром Стивенса-Джонсона были зарегистрированы у пациентов, принимавших галоперидол. Настоящая частота этих отчетов неизвестна.
Случаи развития венозной тромбоэмболии, включая случаи легочной эмболии и случаи тромбоза глубоких вен, во времени совпадали с приемом антипсихотических препаратов.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; по 5 или 10 блистеров в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье народа».
Местонахождение
Украина, 61013, г. Харьков, ул. Шевченко, 22.