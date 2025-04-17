Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 53 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 23 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -1,60 грн