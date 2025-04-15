Львов (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
54,96
Экономия при брони: -0,48 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека бам
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -2,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,60 грн
Пульс
Львов, ул. Садовая, 2-А
3.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье