Киев (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Галоприл раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптекарь
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.6 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека нц
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
2.8 км
Галоприл раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Липковского Василия, 3
3.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
78,47
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье