Киев
Галоприл (Galopril)

Галоприл (Galopril)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 121 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,40 грн
Галоприл раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
189,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
67,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
66,45 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
66,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
56,46 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
66,40 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
64,90 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
51,92 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
56,46 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.6 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
51,92 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,80 грн
67,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
64,80 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
2.8 км
Галоприл раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
109,88 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
3.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
66,75 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
78,47
Экономия при брони: -7,00 грн
71,47 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
57,90 грн
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