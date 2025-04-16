Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
70,09
Экономия при брони: -1,09 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
65,18
Экономия при брони: -2,31 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
66,82
Экономия при брони: -2,59 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
70,04
Экономия при брони: -1,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
5.4 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
67,49
Экономия при брони: -3,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
6.6 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
72,60
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Винтера / Кияшко, 30/3
7.6 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
14,41
Экономия при брони: -0,69 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони: -1,30 грн