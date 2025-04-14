Днепр (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, просп. Поля Александра, 42
4.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, перек. Яворницкого Дмитрия / Воскресенская, 60/10
6.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
6.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
6.4 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 31
7.4 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-А
8.5 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
8.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
9.2 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
79,18
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Яркая, 19
10.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 16-А
13.8 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье