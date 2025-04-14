Киев
Галоприл (Galopril)

Галоприл (Galopril)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 39 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
66,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
66,26
Экономия при брони: -2,65 грн
63,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,69 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
66,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
56,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
56,46 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
52,96 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
63,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
52,22 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Канатная, 78
4.8 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
61,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -2,50 грн
66,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
6.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
56,46 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
64,90 грн
Валерия
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
6.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
70,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
6.4 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70 грн
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