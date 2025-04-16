Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
70,09
Экономия при брони: -1,09 грн
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 54
3.4 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
3.5 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 30
4.4 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 1
5.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье