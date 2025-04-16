Николаев (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Николаев
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 47
4.4 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Николаев, просп. Мира, 1/1
4.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Богоявленский, 317
9.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, просп. Корабелов, 15/1
9.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,80 грн
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Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
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Херсон, ул. Университетская, 161
59.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
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Березнеговатое, ул. Мира, 77
77.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
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84.8 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
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Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
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Еланец, ул. Соборная, 127
85.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье