Киев
Галоприл (Galopril)

Галоприл (Galopril)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 31 аптеках в Николаев
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
64,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
63,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
63,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,80 грн
67,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
63,45 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
67,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
63,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 47
4.4 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
4.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,80 грн
67,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,80 грн
67,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
9.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
67,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Корабелов, 15/1
9.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,80 грн
67,90 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Березанка, ул. Суворова, 85-А
46.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
66,55 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется через 16 мин
Херсон, ул. Университетская, 161
59.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,69 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Березнеговатое, ул. Мира, 77
77.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
84.8 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
66,65 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
66,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Еланец, ул. Соборная, 127
85.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
66,60 грн
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