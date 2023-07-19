ГАЛОПЕРИДОЛ (HALOPERIDOLUM)

парентеральное введение показано при невозможности его приема внутрь, а также при остром психомоторном возбуждении.

При остром психозе взрослым галоперидол вводят в/м или в/в в дозе 5–10 мг. В случае необходимости в такой же дозе можно вводить повторно 1–2 раза с интервалом 30–40 мин до достижения терапевтического эффекта. Максимальная суточная доза галоперидола составляет 30–40 мг (в отдельных случаях ее можно повысить до 100 мг).

При остром алкогольном психозе галоперидол вводят в/в в дозе 5–10 мг, при необходимости введение повторяют, однако максимальная суточная доза не должна превышать 60 мг.

Доза галоперидола для приема внутрь у взрослых составляет 2,25–18 мг в 3 приема. Для достижения максимального эффекта дозу следует повысить, а впоследствии — постепенно снизить до поддерживающей минимальной эффективной.

Детям при продолжительном применении в качестве нейролептического средства обычно назначают внутрь по 1–3 мг 3 раза в сутки, но не более чем 3 раза в сутки по 10–20 мг. При психомоторном возбуждении обычно назначают внутрь по 0,5–1 мг 3 раза в сутки, но не более чем по 2–3 мг 3 раза в сутки.