Харьков (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Галоприл раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
2.2 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Литературная, 5
2.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
2.4 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
68,70
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
2.8 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
2.9 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Космическая, 25
3.3 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 106
3.4 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Галоприл таблетки 1.5 мг блистер №50
Корпорация Здоровье