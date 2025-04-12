Фармакодинамика.

Дименгидринат является хлортеофиллиновой солью известного антигистаминного средства дифенгидрамина, который блокирует Н1-рецепторы и содержит примерно 55% дифенгидрамина и 45% 8-хлортеофиллина. Фармакологическая активность дименгидрината обусловлена дифенгидрамином, который угнетает центральную нервную систему (ЦНС), имеет антихолинергическую, антиэметическую, антигистаминную и местноанестезирующую активность.

Антихолинергическое действие: угнетение стимуляции вестибулярного аппарата при головокружении (синдром Меньера, морская и воздушная болезнь). Дименгидринат подавляет стимуляцию лабиринта течение 3 часов после приема.

Антиэметическое действие: угнетение рвотного рефлекса. Точный механизм не установлен. Дименгидринат подавляет рвотный рефлекс при введении апоморфина, однако неэффективен при рвоте, вызванной эметогенной химиотерапией. При длительном применении противорвотное действие может уменьшаться.

Антигистаминное действие: значительный седативный эффект проявляется за счет центрального М-холиноблокирующего действия. Угнетающее действие на ЦНС продолжается в течение нескольких дней применения дименгидрината.

Фармакокинетика.

После приема внутрь хорошо абсорбируется в пищеварительном тракте. Противорвотное действие наступает примерно через 30 мин, продолжительность действия — 3–6 часов. Широко распределяется в организме, включая центральную нервную систему. Степень связывания с белками плазмы крови — 78%.

Активный компонент дименгидрината дифенгидрамин метаболизируется в печени и выводится преимущественно в виде метаболитов в течение 24 часов. Минимальное количество неизмененного вещества выводится с мочой.

Период полувыведения составляет примерно 3,5 часа.