Таблетки от укачивания и тошноты (Dimenhydrinate tablets)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 253 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №10
Pharmascience
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №10
Pharmascience
103,41
Экономия при брони: -3,32 грн
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
204,88
Экономия при брони: -13,85 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
211,11
Экономия при брони: -20,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №10
Pharmascience
103,70
Экономия при брони: -2,00 грн
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -25,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №10
Pharmascience
103,70
Экономия при брони: -2,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №10
Pharmascience
103,70
Экономия при брони: -2,00 грн
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
210,63
Экономия при брони: -19,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
207,17
Экономия при брони: -9,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн