Таблетки от укачивания и тошноты (Dimenhydrinate tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №10
Pharmascience
98,95
Экономия при брони: -5,25 грн
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
200,64
Экономия при брони: -22,35 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
192,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
195,39
Экономия при брони: -9,63 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
196,47
Экономия при брони: -19,45 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №10
Pharmascience
104,00
Экономия при брони: -6,60 грн
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №10
Pharmascience
103,70
Экономия при брони: -6,30 грн
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
231,71
Экономия при брони: -10,32 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
192,00
Экономия при брони: -15,00 грн