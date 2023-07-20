ДИМЕНГИДРИНАТ (DIMENHYDRINATUM)

внутрь, независимо от приема пищи.

Для предупреждения тошноты/рвоты при болезни движения (воздушная, морская болезнь) взрослым назначают 50 мг за 30–60 мин до начала поездки, затем 50–100 мг каждые 4–6 ч по мере необходимости, но не более 400 мг/сут. Взрослым при вертиго (в том числе при синдроме Меньера), тошноте/рвоте, неукротимой рвоте беременных — по 50–100 мг каждые 4–6 ч при необходимости, не превышая максимальной суточной дозы 400 мг. Пациентам пожилого возраста назначают в более низкой начальной дозе.

Детям в возрасте 6–12 лет — по 25–50 мг каждые 6–8 ч по мере необходимости, но не более 150 мг/сут; детям в возрасте 2–5 лет — 12,5–25 мг каждые 6–8 ч по мере необходимости, не превышая суточную дозу 75 мг. Эффективность и безопасность у новорожденных и детей грудного возраста не установлены.

Для пациентов с выраженной печеночной недостаточностью дозу следует снизить. При почечной недостаточности не требуется снижения дозы.