Таблетки от укачивания и тошноты (Dimenhydrinate tablets)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
203,00
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
197,33
Экономия при брони: -8,97 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
192,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
192,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №10
Pharmascience
107,00
Экономия при брони: -7,10 грн
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
209,30
Экономия при брони: -19,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
205,95
Экономия при брони: -6,89 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
208,53
Экономия при брони: -23,82 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
192,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
192,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
205,86
Экономия при брони: -13,18 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
203,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
197,59
Экономия при брони: -22,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
207,84
Экономия при брони: -15,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №10
Pharmascience
98,12
Экономия при брони: -7,85 грн
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
234,14
Экономия при брони: -12,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №10
Pharmascience
103,70
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №10
Pharmascience
98,89
Экономия при брони: -6,31 грн