Таблетки от укачивания и тошноты (Dimenhydrinate tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 361 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,03
Экономия при брони: -6,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -32,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -32,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
209,17
Экономия при брони: -22,54 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -32,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -32,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
204,45
Экономия при брони: -21,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
205,25
Экономия при брони: -8,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -32,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience