Таблетки от укачивания и тошноты (Dimenhydrinate tablets)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 225 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
211,31
Экономия при брони: -13,64 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
201,60
Экономия при брони: -12,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
209,13
Экономия при брони: -18,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
201,94
Экономия при брони: -9,38 грн