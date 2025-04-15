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Таблетки от укачивания и тошноты (Dimenhydrinate tablets)

Таблетки от укачивания и тошноты (Dimenhydrinate tablets)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 145 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
188,00 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
221,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -32,20 грн
190,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
188,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -32,20 грн
190,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -32,20 грн
190,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -32,20 грн
190,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
175,27 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -32,20 грн
190,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
188,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -32,20 грн
190,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -32,20 грн
190,90 грн
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