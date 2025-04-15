Таблетки от укачивания и тошноты (Dimenhydrinate tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -32,20 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -32,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -32,20 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -32,20 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -32,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
D.s.
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -32,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -32,20 грн