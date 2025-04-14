Таблетки от укачивания и тошноты (Dimenhydrinate tablets)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 251 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №10
Pharmascience
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
205,60
Экономия при брони: -7,93 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
206,81
Экономия при брони: -13,24 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №10
Pharmascience
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
197,13
Экономия при брони: -8,77 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
204,54
Экономия при брони: -10,51 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
211,76
Экономия при брони: -17,77 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №10
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience