Таблетки от укачивания и тошноты (Dimenhydrinate tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека24
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
214,89
Экономия при брони: -11,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №10
Pharmascience
103,70
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
209,23
Экономия при брони: -16,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №10
Pharmascience
96,04
Экономия при брони: -3,46 грн
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
191,94
Экономия при брони: -6,92 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
213,59
Экономия при брони: -9,84 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №10
Pharmascience
103,70
Экономия при брони: -6,30 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №10
Pharmascience
99,00
Экономия при брони: -7,40 грн
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
197,89
Экономия при брони: -21,32 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
210,20
Экономия при брони: -6,66 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №10
Pharmascience
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
227,18
Экономия при брони: -13,54 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
206,47
Экономия при брони: -20,43 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience