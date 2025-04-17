Таблетки от укачивания и тошноты (Dimenhydrinate tablets)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 361 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
207,35
Экономия при брони: -19,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,30
Экономия при брони: -27,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
209,31
Экономия при брони: -21,81 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -27,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
204,03
Экономия при брони: -12,91 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
198,43
Экономия при брони: -12,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -27,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -27,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
205,41
Экономия при брони: -19,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
223,10
Экономия при брони: -27,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Киевская, 43
1.7 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Таблетки от укачивания и тошноты таблетки 50 мг блистер №25
Pharmascience