Энап® таблетки (Enap® tablets)
Энап таблетки инструкция по применению
Состав
Эналаприла малеат - 20 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Эналаприла малеат — соль малеиновой кислоты и эналаприла, производной двух аминокислот, L-аланина и L-пролина.
Механизм действия. АПФ представляет собой пептидилдипептидазу, которая катализирует преобразование ангиотензина І в вазопрессорное вещество ангиотензин II. После абсорбции эналаприл гидролизируется до эналаприлата, который подавляет АПФ. Угнетение АПФ приводит к уменьшению ангиотензина II в плазме, в результате чего в плазме крови увеличивается активность ренина (благодаря устранению негативной обратной связи высвобождения ренина) и снижается секреция альдостерона.
АПФ идентичен кининазе II. Таким образом, эналаприл также может блокировать расщепление брадикинина, сильного вазодепрессорного пептида. Однако роль, которая имеет значение для терапевтических эффектов эналаприла, остается непонятной.
Механизм снижения АД эналаприлом прежде всего связывают с угнетением активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, эналаприл может проявлять антигипертензивный эффект даже у пациентов с низкорениновой гипертензией.
Применение препарата Энап у пациентов с АГ приводит к снижению АД как в состоянии лежа, так стоя, без увеличения ЧСС. Симптоматическая постуральная гипотензия — нечастое явление. У некоторых пациентов развитие оптимального снижения АД может требовать нескольких недель терапии. Резкое прекращение приема эналаприла не ассоциировалось с быстрым повышением АД. Эффективное угнетение актавности АПФ обычно происходит через 2–4 ч после перорального приема индивидуальной дозы эналаприла. Начало антигипертензивной активности обычно наблюдается через 1 ч, максимальное снижение АД достигается через 4–6 ч после применения. Продолжительность эффекта зависит от дозы. Однако при приеме рекомендуемых доз было продемонстрировано, что антигипертензивный и гемодинамический эффекты поддерживались по меньшей мере на протяжении 24 ч.
В гемодинамических исследованиях у пациентов с АГ снижение АД сопровождается снижением резистентности периферических артерий с увеличением сердечного выброса и с малым изменением или без изменения ЧСС. После приема эналаприла происходило увеличение кровообращения в почках; скорость клубочковой фильтрации оставалась неизменной. Нет доказательств задержки натрия или воды. Однако у пациентов с низкой скоростью клубочковой фильтрации до лечения скорость обычно увеличивается.
В краткосрочных клинических исследованиях у пациентов с сахарным диабетом и без него, и с болезнью почек после введения эналаприла наблюдалось уменьшение протеинурии, выведения иммуноглобулина G с мочой и общего белка в моче.
При приеме вместе с тиазидными диуретическими препаратами эффекты эналаприла относительно снижения АД по меньшей мере дополняли действие диуретиков. Эналаприл может снижать или предупреждать развитие вызванной тиазидом гипокалиемии.
У пациентов с сердечной недостаточностью, которые принимают сердечные гликозиды и диуретики, прием эналаприла снижает периферическую резистентность и АД. Сердечный выброс увеличивается, а ЧСС (которая обычно повышена у пациентов с сердечной недостаточностью) уменьшается. Снижается давление в конечных легочных капиллярах. Лечение эналаприлом улучшает переносимость физической нагрузки и степень тяжести сердечной недостаточности, по критериям Нью-Йоркской ассоциации кардиологов. Эти эффекты сохранялись на протяжении всей долгосрочной терапии.
У пациентов с легкой и средней формами сердечной недостаточности эналаприл замедляет прогрессирование расширения/увеличения сердца и недостаточности, о чем свидетельствовало снижение конечного диастолического и систолического АД в левом желудочке, улучшение фракции выброса.
Антигипертензивная терапия лекарственным средством Энап ведет к существенному регрессу гипертрофии левого желудочка с сохранением систолической функции левого желудочка.
Есть ограниченный опыт эффективности и безопасности применения у детей с АГ в возрасте старше 6 лет. В клиническое исследование было включено 110 детей с АГ в возрасте от 6 до 16 лет с массой тела >20 кг и со скоростью клубочковой фильтрации >0,5 мл/с/1,73 м2. Дети массой тела <50 кг принимали 0,625; 2,5 или 20 мг эналаприла 1 раз в сутки и дети массой тела >50 кг принимали 1,25; 5 или 40 мг эналаприла 1 раз в сутки. Снижение АД зависело от дозы; эффект был одинаковым во всех подгруппах дозирования (по возрасту, стадии Теннера, полу, расе). Результаты исследования указывают на то, что наиболее низкие дозы 0,625 и 1,25 мг, отвечая средней дозе 0,02 мг/кг/сут, не предусматривают терапевтической эффективности. Максимальная доза составила 0,58 мг/кг (40 мг) 1 раз в сутки. Профиль побочных явлений у детей не отличался от такового у взрослых пациентов.
Фармакокинетика
Абсорбция. Эналаприл быстро всасывается в ЖКТ с достижением Cmax в плазме крови на протяжении 1 ч. Объем абсорбции составляет приблизительно 60%, на абсорбцию прием пищи не влияет. После абсорбции эналаприл быстро и экстенсивно гидролизируется до эналаприлата, сильного ингибитора АПФ. Пиковые концентрации эналаприлата в плазме крови достигаются через 4 ч после перорального приема дозы эналаприла. Эффективный T½ для кумуляции эналаприлата после многократного дозирования эналаприла составляет 11 ч. У лиц с нормальной функцией почек концентрации эналаприлата в плазме крови в стабильном состоянии достигаются через 4 дня лечения.
Распределение. В пределах всего диапазона терапевтических концентраций 60% эналаприлата связывается с белками плазмы крови.
Метаболизм. За исключением преобразования до эналаприлата, больше не существует никаких доказательств значительного метаболизма эналаприла.
Выведение. Эналаприлат выделяется в основном через почки. Главными компонентами в моче являются эналаприлат (около 40% дозы) и неизмененный эналаприл (около 20%).
Нарушение функции почек. У пациентов с почечной недостаточностью увеличивается экспозиция до эналаприла и эналаприлата. У пациентов с легкой и средней формами почечной недостаточности (клиренс креатинина — 0,6–1 мл/с) АUС эналаприлата в стабильном состоянии была приблизительно в 2 раза больше, чем у пациентов с нормальной функцией почек, после введения 5 мг 1 раз в сутки. При тяжелой форме почечной недостаточности (клиренс креатинина ≥0,5 мл/с), АUС увеличилась приблизительно в 8 раз. При такой почечной недостаточности эффективный T½ эналаприлата удлиняется, а время до стабильного состояния задерживается.
Эналаприлат можно вывести из общего кровообращения с помощью гемодиализа. Клиренс эналаприлата при диализе составляет 1,03 мл/с.
Дети и подростки. Фармакокинетическое исследование многоразового дозирования было проведено при участии 40 пациентов — мальчиков и девочек в возрасте от 2 мес до 16 лет с АГ, которые ежедневно перорально применяли 0,07–0,14 мг/кг эналаприла малеата. Не было никакого различия в фармакокинетических параметрах эналаприлата у детей по сравнению с данными у взрослых. Данные указывали на увеличение АUС (нормализованной к дозе на массу тела) с увеличением возраста; однако увеличение AUC не наблюдалось, когда данные были нормализованы по площади поверхности тела. В стабильном состоянии средний эффективный T½ для кумуляции эналаприлата составил 14 ч.
Период кормления грудью. После введения однократной пероральной дозы 20 мг пятерым женщинам после родов, средний пиковый уровень эналаприла в грудном молоке составлял 1,7 мкг/л (диапазон 0,54–5,9 мкг/л) через 4–6 ч после дозирования. Средний пиковый уровень эналаприлата составлял 1,7 мкг/л (диапазон 1,2–2,3 мкг/л); пики достигались в разное время на протяжении 24-часового периода. Используя данные о максимальном уровне в грудном молоке, подсчитано максимальное потребление грудным ребенком, который находится лишь на грудном вскармливании, которое составляло бы приблизительно 0,16% материнской дозы, корректированной по массе тела. Женщины, которые принимали перорально эналаприл 10 мг ежедневно на протяжении 11 мес, имели пиковые уровни эналаприла в молоке 2 мкг/л через 4 ч после приема дозы, а пиковые уровни эналаприлата 0,75 мкг/л приблизительно через 9 ч после приема дозы. Общее количество эналаприла и эналаприлата, измеренного в грудном молоке на протяжении 24-часового периода, составляло соответственно 1,44 и 0,63 мкг/л молока. Уровни эналаприлата в молоке нельзя было определить (<0,2 мкг/л) через 4 ч после введения одноразовой дозы эналаприла 5 мг одной матери и 10 мг двум матерям; уровни эналаприла не были определены.
Показания Энап таблетки
лечение при:
артериальной гипертензии;
клинически выраженной сердечной недостаточности.
Профилактика клинически выраженной сердечной недостаточности у пациентов с бессимптомной дисфункцией левого желудочка (фракция выброса ≤35%).
Применение Энап таблетки
прием пищи не влияет на всасывание таблеток Энап. Дозу следует подбирать индивидуально в соответствии с состоянием каждого пациента (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ) и реакцией АД в ответ.
Артериальная гипертензия. Доза препарата составляет от начальной 2,5 мг до максимальной 20 мг в зависимости от степени АГ и состояния пациента (см. ниже). Энап следует принимать 1 раз в сутки. При легкой форме АГ рекомендуемая начальная доза составляет 5–10 мг/сут.
У пациентов с очень активированной ренин-ангиотензин-альдостероновой системой (например реноваскулярная гипертензия, потеря соли и/или объема, сердечная декомпенсация или тяжелая АГ) возможно чрезмерное снижение АД в период приема начальной дозы. Таким пациентам рекомендуется начальная доза ≤5 мг, начало лечения должно проходить под контролем врача. Предыдущая терапия диуретическим препаратом в высоких дозах может привести к снижению ОЦК и риску возникновения артериальной гипотензии в начале терапии эналаприлом. Таким пациентам лечение рекомендуется начинать с дозы ≤5 мг. При возможности терапию диуретическим препаратом следует прекратить за 2–3 сут до начала терапии препаратом Энап. Для пациентов, которые не могут прекратить прием диуретиков перед началом лечения препаратом Энап, начальной дозой является 2,5 мг препарата однократно. Необходимо контролировать функцию почек и уровень калия в плазме крови.
Обычная поддерживающая доза составляет 20 мг 1 раз в сутки. Максимальная поддерживающая доза составляет 40 мг ежедневно, ее назначают в виде разовой дозы или распределенной на 2 приема.
Сердечная недостаточность и бессимптомная дисфункция левого желудочка. Для лечения клинически выраженной сердечной недостаточности эналаприл применять с диуретиками и, в случае необходимости, с препаратами наперстянки или блокаторами β-адренорецепторов. Начальная доза препарата Энап для пациентов с клинически выраженной сердечной недостаточностью или бессимптомной дисфункцией левого желудочка составляет 2,5 мг 1 раз в сутки, при этом применение препарата необходимо проводить под тщательным врачебным контролем для того, чтобы установить первичное влияние препарата на АД. В случае отсутствия эффекта или после соответствующей коррекции симптоматической гипотензии, возникшей в начале лечения эналаприлом сердечной недостаточности, дозу следует постепенно повышать до обычной поддерживающей дозы 20 мг, принимать однократно или разделять на 2 приема в зависимости от того, что лучше переносит пациент. Подбор дозы рекомендуется осуществлять в течение 2–4 нед. Подобный терапевтический режим эффективно снижает показатели летальности пациентов с клинически выраженной сердечной недостаточностью. Максимальная доза составляет 40 мг/сут в 2 приема.
Рекомендуемое титрование дозы эналаприла у пациента с сердечной недостаточностью или бессимптомной дисфункцией левого желудочка
|Неделя
|Доза, мг/сут
|1-я
|1-е–3-и сутки: 2,5 мг/сут* как однократная доза
4–7-е сутки: 5 мг/сут как доза, распределенная на 2 приема
|2-я
|10 мг как однократная доза или распределенная на 2 приема
|3-я и 4-я
|20 мг как однократная доза или распределенная на 2 приема
*Необходима особая осторожность у пациентов с нарушением функции почек и у тех, кто принимает диуретики (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ) .
АД и функцию почек следует тщательно контролировать как до, так и после начала лечения эналаприла, поскольку были сообщения о гипотензии и (реже) развитии почечной недостаточности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Пациентам, принимающим диуретики, дозу следует снизить, если это возможно, до начала лечения препаратом Энап. Развитие артериальной гипотензии после начальной дозы эналаприла не означает, что гипотензия может развиться снова в течение длительной терапии эналаприлом, и не препятствует длительному применению препарата. Следует также контролировать функцию почек и уровни калия в плазме крови.
Дозирование при почечной недостаточност
У пациентов с почечной недостаточностью необходимо удлинить интервалы между приемами эналаприла и/или снизить дозы.
|Состояние почек
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Начальная доза, мг/сут
|Незначительные нарушения
|30–80
|5–10
|Умеренные нарушения
|10–30
|2,5
|Выраженные нарушения.
Обычно такие пациенты
находятся на диализе
|≤10
|2,5 мг в день проведения диализа*
*См. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ. Пациенты, которые находятся на гемодиализе.
Эналаприл можно вывести с помощью диализа. Коррекцию дозы в дни, когда диализ не проводится, следует корригировать в зависимости от показателей АД.
Пациенты пожилого возраста. Доза препарата должна соответствовать функциональному состоянию почек (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Дети с АГ в возрасте от 6 лет. Опыт клинического применения лекарственного средства Энап у детей с АГ ограничен (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, Фармакодинамика, Фармакокинетика).
Детям, которые могут глотать таблетки, дозу следует назначать индивидуально, в соответствии с состоянием пациента, реакцией АД в ответ на лечение и массой тела пациента. Рекомендованная начальная доза составляет 2,5 мг для пациентов с массой тела 20–50 кг и 5 мг для пациентов с массой тела ≥50 кг. Энап принимать 1 раз в сутки. Дозу следует корректировать в зависимости от потребностей до максимальных 20 мг/сут для пациентов с массой тела 20–50 кг и 40 мг для пациентов с массой тела ≥50 кг (0,58 мг/кг массы тела) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и Дети).
Энап не рекомендован для новорожденных и детей с уровнем клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2 из-за отсутствия данных.
Противопоказания
повышенная чувствительность к эналаприлу или другим компонентам препарата, а также к другим ингибиторам АПФ; ангионевротический отек в анамнезе, связанный с терапией ингибиторами АПФ; наследственный или идиопатический ангионевротический отек; период беременности или женщины, планирующие беременность (см. Применение в период беременности и кормления грудью), не следует применять Энап с препаратами, содержащими алискирен, пациентам с сахарным диабетом или нарушением функции почек (СКФ <60 мл/мин/1,73 м2).
Побочные эффекты
со стороны системы крови и лимфатической системы: анемия (включая апластическую и гемолитическую), нейтропения, снижение гемоглобина, снижение гематокрита, тромбоцитопения, агранулоцитоз, угнетение функции костного мозга, панцитопения, лимфаденопатия, аутоиммунные заболевания.
Со стороны эндокринной системы: синдром нарушения секреции антидиуретического гормона.
Со стороны метаболизма: гипогликемия.
Со стороны нервной системы и психические расстройства: головная боль, депрессия, спутанность сознания, сонливость, бессонница, нервозность, парестезия, вертиго, расстройства сна, нарушение сна.
Со стороны органа зрения: нечеткость зрения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: головокружение, артериальная гипотензия (включая ортостатическую гипотензию), синкопе, инфаркт миокарда или инсульт, возможно, вследствие выраженной гипотензии у пациентов с повышенным риском, боль за грудиной, нарушение сердечного ритма, стенокардия, тахикардия, ортостатическая гипотензия, ощущение сердцебиения, инфаркт миокарда или цереброваскулярный инсульт, возможно, вторичный при чрезмерной артериальной гипотензии у пациентов с высоким риском, синдром Рейно.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: кашель, одышка, ринорея, фарингит, дисфония, бронхоспазм/БА, инфильтрация в легких, ринит, аллергический альвеолит/эозинофильная пневмония.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, диарея, боль в животе, альтерация вкуса, непроходимость кишечника, панкреатит, рвота, диспепсия, запор, анорексия, раздражение слизистой оболочки желудка, сухость во рту, пептические язвы, стоматит/афтозные язвы, глоссит, ангионевротический отек ЖКТ.
Со стороны гепатобилиарной системы: печеночная недостаточность, гепатоцеллюлярный или холестатический гепатит, гепатонекроз, холестаз, включая желтуху.
Со стороны кожи и подкожных тканей: сыпь, повышенная чувствительность/ангионевротический отек: сообщалось об ангионевротическом отеке лица, конечностей, губ, языка, голосовой щели и/или гортани, гипергидроз, зуд, крапивница, алопеция, полиморфная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, эксфолиативный дерматит, токсикодермальный некролиз, пемфигус, эритродермия.
Сообщали о комплексе симптомов, который мог включать некоторые или все последующие симптомы: лихорадка, серозит, васкулит, миалгия/миозит, артралгия/артрит, положительный результат на антинуклеарные антитела, повышение СОЭ, эозинофилия и лейкоцитоз. Могут возникать сыпь, фоточувствительность или другие дерматологические проявления.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: нарушение функции почек, почечная недостаточность, протеинурия, олигурия.
Со стороны половой системы и молочных желез: импотенция, гинекомастия.
Общие нарушения и нарушение условий введения: астения, повышенная утомляемость, судороги мышц, приливы, звон в ушах, ощущение дискомфорта.
Лабораторные показатели: гиперкалиемия, повышение уровня креатинина в плазме крови, повышение уровня мочевины в плазме крови, гипонатриемия, повышение уровня ферментов печени, билирубина в плазме крови.
Эти изменения обычно обратимы и нормализуются после прекращения применения эналаприла. Со времени применения препарата в широкой клинической практике сообщалось об отдельных случаях нейтропении, тромбоцитопении, угнетении функции костного мозга, когда нельзя было исключить связь с применением лекарственного средства Энап.
При возникновении тяжелых побочных эффектов лечение следует прекратить.
Особые указания
симптоматическая гипотензия. Симптоматическая гипотензия очень редко наблюдается у пациентов с неосложненной АГ, ее появление более возможно у пациентов с АГ, у которых был уменьшен объем крови, например, вследствие терапии диуретиками, ограничения употребления пищевой соли, диализа, диареи или рвоты (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Симптоматическая гипотензия может возникать у пациентов с сердечной недостаточностью, с сопутствующей почечной недостатностю или без нее. Ее развитие более возможно у пациентов с более тяжелыми формами сердечной недостаточности вследствие приема высоких доз петлевых диуретиков, гипонатриемии или нарушения функции почек. Таким больным лечение следует начинать под контролем врача, и пациенты требуют тщательного наблюдения, даже после коррекции дозы эналаприла и/или диуретика. Подобные действия можно употребить по отношению к пациентам с ИБС или цереброваскулярной болезнью, у которых чрезмерное снижение АД может привести к инфаркту миокарда или инсульту.
Если развивается артериальная гипотензия, пациента необходимо придать горизонтальное положение и, в случае необходимости, ввести в/в физиологический р-р. Транзиторная артериальная гипотензия не является противопоказанием для дальнейшего применения препарата.
У некоторых пациентов с сердечной недостаточностью с нормальным или низким АД при приеме эналаприла может происходить дополнительное снижение АД. Такой эффект предвиденный и обычно не является причиной для прекращения лечения. Если артериальная гипотензия становится резистентной к лечению, необходимо провести снижение дозы и/или прекращение приема диуретических препаратов и/или эналаприла.
Стеноз аорты или митрального клапана сердца/гипертрофическая кардиомиопатия. Как и все вазодилататоры, ингибиторы АПФ следует применять очень осторожно пациентам с обструкцией выходного тракта левого желудочка и избегать применения в случаях кардиогенного шока и гемодинамически значимой обструкции.
Нарушение функции почек. Пациентам с нарушением функции почек (клиренс креатинина <80 мл/мин) начальную дозу эналаприла следует подбирать согласно клиренсу креатинина (см. ПРИМЕНЕНИЕ) и далее — в соответствии с ответом на лечение. Для таких пациентов стандартной медицинской практикой является регулярный контроль содержания калия и уровня креатинина.
О нарушении функции почек сообщали в связи с приемом эналаприла, главным образом у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью или заболеваниями почек, включая стеноз артерии почек. При своевременном выявлении и соответствующем лечении почечная недостаточность, связанная с терапией эналаприлом, обычно имеет обратимый характер.
У некоторых пациентов с гипертензией, у которых не выявлено заболевания почек до начала лечения, эналаприл сочетанно с диуретиками вызывал обычно незначительное и преходящее повышение содержания мочевины в крови и креатинина в сыворотке крови. В таких случаях могут потребоваться снижение дозы и/или отмена диуретика. Эта ситуация повышает вероятность имеющегося стеноза артерии почек (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Реноваскулярная АГ).
Реноваскулярная АГ. Существует повышенный риск артериальной гипотензии и почечной недостаточности, когда пациенты с двусторонним стенозом артерий почек или стенозом артерии единственной почки лечатся ингибиторами АПФ. Потеря функции почек возможна уже при минимальных изменениях уровня креатинина в сыворотке крови. У таких пациентов лечение следует начинать в низких дозах под тщательным врачебным наблюдением с осторожным титрованием и мониторингом функции почек.
Трансплантация почки. Нет опыта относительно приема препарата Энап пациентами с недавно проведенной трансплантацией почки, поэтому таким больным не рекомендуется лечение препартаом Энап.
Печеночная недостаточность. Редко ингибиторы АПФ ассоциировались с синдромом, который начинается с холестатической желтухи или гепатита и прогрессирует до мгновенного некроза печени и (иногда) смерти. Механизм этого синдрома остается невыясненным. Пациенты, которые принимают ингибиторы АПФ и у которых развивается желтуха или заметное повышение ферментов печени, должны прекратить прием ингибитора АПФ и находиться под соответствующим медицинским наблюдением.
Нейтропения/агранулоцитоз. У пациентов, принимавших ингибиторы АПФ, сообщалось о появлении нейтропении/агранулоцитоза, тромбоцитопении и анемии. У пациентов с нормальной функцией почек и при отсутствии других осложняющих факторов нейтропения возникала редко. Эналаприл следует назначать очень осторожно пациентам с коллагенозом сосудов, которые получают иммуносупрессивную терапию, лечение аллопуринолом или прокаинамидом, или при комбинации этих осложняющих факторов, особенно если уже выявлено нарушение функции почек. У некоторых из этих пациентов развивались серьезные инфекции, которые иногда не отвечали на интенсивную терапию антибиотиками. При назначении эналаприла таким пациентам рекомендуется периодический мониторинг количества лейкоцитов, а больные должны сообщать о любых проявлениях инфекции.
Повышенная чувствительность/ангионевротический отек. При применении ингибиторов АПФ, в том числе Энапа, описаны единичные случаи ангионевротического отека лица, конечностей, губ, языка, голосовой щели и/или гортани, который возникал в разные периоды лечения. В этих случаях следует немедленно прекратить лечение Энапом и установить постоянное наблюдение пациента, чтобы убедиться в полном исчезновении симптомов. Только после этого наблюдение можно прекратить. Даже тогда, когда отмечен отек только языка без нарушения дыхания, пациентам может потребоваться длительное наблюдение, поскольку лечения антигистаминными препаратами и кортикостероидами может быть недостаточно.
Очень редко сообщалось о смерти из-за ангионевротического отека гортани или отека языка. В случае, когда отек локализуется в области языка, голосовой щели или гортани, особенно у пациентов с хирургическими вмешательствами на дыхательных путях в анамнезе, может развиться обструкция дыхательных путей. При вовлечении языка, глотки или гортани в процесс может возникать обструкция дыхательных путей, поэтому следует немедленно начать соответствующую терапию, которая может включать п/к введение р-ра адреналина 1:1000 (0,3–0,5 мл) и/или меры по обеспечению проходимости дыхательных путей.
У представителей негроидной расы, принимавших ингибиторы АПФ, чаще возникал ангионевротический отек по сравнению с пациентами других рас.
У пациентов с ангионевротическим отеком в анамнезе, не связанным с применением ингибиторов АПФ, могут отмечать повышенный риск его возникновения и при лечении ингибитором АПФ (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Анафилактоидные реакции во время проведения гипосенсибилизации аллергеном из яда перепончатокрылых.. Изредка у пациентов, получавших ингибиторы АПФ во время проведения гипосенсибилизации аллергеном из яда перепончатокрылых, развивались анафилактоидные реакции, которые могли быть угрожающими для жизни пациентов. Подобных реакций можно избежать, если до начала гипосенсибилизации временно прекратить прием ингибитора АПФ.
Анафилактоидные реакции на протяжении афереза ЛПНП. Редко у пациентов, принимавших ингибиторы АПФ в течение афереза ЛПНП с декстрана сульфатом, возникали анафилактоидные реакции, которые представляли угрозу для жизни. Таких реакций можно избежать путем временного прекращения приема ингибиторов АПФ перед каждым аферезом.
Пациенты, которые проходят сеансы гемодиализа. У пациентов, находящихся на диализе с использованием мембран высокой пропускной способности (например AN 69) и применяющих одновременно ингибитор АПФ, иногда развивались анафилактоидные реакции. Поэтому для таких пациентов рекомендуется рассмотреть вопрос о применении диализных мембран другого типа или гипотензивного средства другой группы.
Гипогликемия. Пациентам с сахарным диабетом, принимающим пероральные антидиабетические препараты или инсулин и начинающим терапию ингибитором АПФ, следует рекомендовать тщательно контролировать уровень глюкозы в крови, особенно в течение первых нескольких месяцев сочетанного применения (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ).
Кашель. Сообщалось о возникновении кашля при лечении ингибиторами АПФ. Обычно кашель носит непродуктивный устойчивый характер и прекращается после отмены препарата. Кашель вследствие лечения ингибитором АПФ необходимо учитывать при дифференциальной диагностике кашля.
Проведение хирургических операций/анестезия. Во время обширных хирургических операций или при анестезии с применением препаратов, которые вызывают гипотензию, эналаприл блокирует образование ангиотензина II вторично к компенсаторному высвобождению ренина. Если при этом развивается артериальная гипотензия, которую можно объяснить этими механизмами взаимодействия, она корректируется путем увеличения объема жидкости.
Гиперкалиемия. Во время лечения ингибиторами АПФ, включая эналаприл, у некоторых пациентов отмечали повышение уровня калия в крови. Риск возникновения гиперкалиемии повышен у пациентов с почечной недостаточностью, нарушением функции почек, в возрасте >70 лет, с сахарным диабетом, транзиторными состояниями, в частности обезвоживанием, острой сердечной декомпенсацией, метаболическим ацидозом и сопутствующим приемом калийсберегающих диуретиков (например спиронолактон, эплеренон, триамтерен или амилорид); при использовании пищевых добавок или солевых заменителей, содержащих калий; а также у пациентов, принимающих другие препараты, которые могут вызвать повышение уровня калия в крови (например гепарин). В частности, прием калийсберегающих диуретиков, пищевых добавок или солевых заменителей, содержащих калий, пациентами с нарушением функции почек может привести к значительному повышению уровня калия в крови. Гиперкалиемия может привести к серьезным, иногда фатальным аритмиям. Если сопутствующий прием эналаприла и любого из этих препаратов считается необходимым, их следует применять с осторожностью, регулярно контролируя содержание калия в сыворотке крови (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Литий. Обычно комбинация лития и эналаприла не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Сопутствующая терапия ингибитором АПФ и антагонистом рецепторов ангиотензина. Комбинирование ингибитора АПФ с антагонистом рецепторов ангиотензина II следует ограничить отдельными случаями, которые сопровождаются тщательным мониторингом функции почек, уровня калия и АД (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Расовая принадлежность. Периндоприл, как и другие ингибиторы АПФ, менее эффективно снижает АД у пациентов негроидной расы с гипертензией, чем у лиц других рас, что, возможно, объясняется низким уровнем ренина в плазме крови таких больных.
Особые предупреждения о неактивных ингредиентах. Энап содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными нарушениями галактозной недостаточности, лактазного дефицита Лаппа или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции нельзя применять этот препарат.
Период беременности и кормления грудью.
Беременность. Ингибиторы АПФ противопоказано применять у беременных или женщин, которые планируют беременность (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Пациенток, которые планируют забеременеть, следует перевести на альтернативное антигипертензивное лечение, которое имеет утвержденный профиль безопасности применения в период беременности. Если беременность установлена, лечение ингибиторами АПФ следует немедленно прекратить и, если это возможно, применить альтернативную терапию.
Эпидемиологические заключения относительно риска тератогенности после воздействия ингибиторов АПФ в I триместр беременности неоднозначны; однако нельзя исключать небольшого повышения риска. Известно, что применение ингибиторов АПФ во II и III триместр беременности может вызвать развитие фетотоксичности (снижение функции почек, олигогидрамнион, ретардацию окостенения черепа) и неонатальной токсичности (почечную недостаточность, артериальную гипотензию, гиперкалиемию).
При назначении эналаприла необходимо информировать пациентку относительно потенциального вреда для плода.
В случаях, если прием ингибиторов АПФ проходил в период беременности, следует проводить периодические УЗИ для оценки интраамниотического пространства. Однако как врачам, так и пациентам, необходимо знать о том, что олигоамниона может развиться уже после появления у плода необратимых повреждений.
Если применение ингибиторов АПФ произошло во II триместр беременности, рекомендуется провести УЗИ функции почек эмбриона и черепа эмбриона.
Младенцев, матери которых принимали ингибиторы АПФ, следует тщательно проверять на предмет артериальной гипотензии, олигурии и гиперкалиемии. Эналаприл, который обладает способностью проникать через плаценту, можно частично вывести из организма новорожденного путем перитонеального диализа; теоретически его можно вывести путем обменного переливания крови, хотя нет опыта проведения последней процедуры.
Кормление грудью. Ограниченные фармакокинетические данные демонстрируют очень низкие концентрации в грудном молоке (см. Фармакокинетика). Хотя такие концентрации и считают клинически незначимыми, применение Энапа не рекомендуется во время грудного кормления недоношенных детей грудного возраста и детей в первые несколько недель после рождения, поскольку существует гипотетический риск возникновения эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы и почек, а также ввиду недостаточного опыта в этом вопросе. Для более старших детей грудного возраста применение Энапа в период кормления грудью может рассматриваться, если лечение необходимо для матери, а ребенка будут наблюдать на предмет возникновения любых побочных эффектов.
Дети. Применять у детей в возрасте от 6 лет. Энап не рекомендован новорожденным и детям с уровнем клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2 из-за отсутствия данных.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами следует учитывать возможное развитие головокружения или усталости.
Взаимодействия
калийсберегающие диуретики, добавки с калием. Ингибиторы АПФ усиливают вызванную диуретиками потерю калия. Применение калийсберегающих диуретиков (например спиронолактон, эплеренон, триамтерен или амилорид), а также пищевых добавок или солевых заменителей, содержащих калий, может привести к существенному повышению уровня калия в сыворотке крови. Если приведенные выше средства показаны в связи с гипокалиемией, их следует применять с осторожностью, регулярно определяя уровень калия в сыворотке крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Диуретики (тиазидные или петлевые). Предварительное лечение диуретиками в высоких дозах может привести к снижению ОЦК и повышению риска артериальной гипотензии в начале терапии эналаприлом (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Гипотензивные эффекты можно снизить путем прекращения приема диуретика, увеличения объема потребления соли или если начать терапию с низкой дозы эналаприла.
Другие антигипертензивные препараты Сочетание эналаприла с другими антигипертензивными средствами может усилить гипотензивный эффект эналаприла. Одновременное применение с нитроглицерином, другими нитратами или другими вазодилататорами может дополнительно снизить АД.
Противодиабетические препараты. Эпидемиологические исследования показали, что сочетанное применение ингибиторов АПФ и противодиабетических препаратов (инсулин, пероральные гипогликемические средства) может вызвать снижение уровня глюкозы в крови с риском развития гипогликемии. Этот феномен наиболее вероятен в течение первых недель сочетанного приема и у пациентов с почечной недостаточностью (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ)
Литий в сыворотке крови. При одновременном применении ингибиторов АПФ и лития сообщали о обратимом повышении уровня лития в сыворотке крови и токсичности. Одновременное применение ингибиторов АПФ и тиазидных диуретиков может дополнительно повысить уровень лития в сыворотке крови и риск интоксикации литием. Не рекомендуется прием эналаприла с литием, но если такая комбинация необходима для пациента, следует осуществлять тщательный мониторинг уровня лития в сыворотке крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Трициклические антидепрессанты/нейролептики/анестетики/снотворные. Сопутствующий прием определенных анестетиков, трициклических антидепрессантов и нейролептиков с ингибиторами АПФ может привести к дополнительному снижению АД (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2. НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, могут снижать эффект диуретиков и других антигипертензивных препаратов. Поэтому гипотензивный эффект антагонистов рецепторов ангиотензина II или ингибиторов АПФ может быть ослаблен НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2.
Одновременный прием НПВП, включая ингибиторы ЦОГ-2, и антагонистов рецепторов ангиотензина II или ингибиторов АПФ вызывает аддитивный эффект на повышение уровня калия в сыворотке крови и может привести к нарушению функции почек. Обычно эти явления обратимы.
Изредка возможна ОПН, особенно у некоторых пациентов с нарушением функции почек (у лиц пожилого возраста или пациентов со сниженным ОЦК, включая принимающих диуретики). Поэтому такую комбинацию следует вводить с осторожностью пациентам с нарушениями функции почек. Пациенты должны употреблять достаточное количество жидкости и находиться под тщательным контролем функции почек в начале сопутствующей терапии и периодически в течение такого лечения.
Двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Двойная блокада (например при добавлении ингибитора АПФ к антагонисту рецептора ангиотензина II) должна ограничиваться только отдельными случаями с тщательным контролем АД, функции почек и уровня электролитов. В нескольких исследованиях сообщалось, что у пациентов с установленным атеросклеротическим поражением сосудов, сердечной недостаточностью или диабетом с конечным поражением органов двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы связана с высокой частотой артериальной гипотензии, обморочных состояний, гиперкалиемии и ухудшения функции почек (в том числе ОПН) по сравнению с таковой при применении одного препарата, действующего на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему. Не следует применять Энап с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом или нарушением функции почек (СКФ <60 мл/мин/1,73 м2) (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ или ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Препараты золота. Изредка сообщалось о нитритоидной реакции (симптомы, включающие отек лица, тошноту, рвоту и артериальную гипотензию) у пациентов, которые лечились инъекционными препаратами золота (натрия ауротиомалат) и ингибитором АПФ, в том числе эналаприлом.
Симпатомиметики. Симпатомиметики могут снизить антигипертензивные эффекты ингибиторов АПФ.
Алкоголь. Спиртное усиливает гипотензивный эффект ингибиторов АПФ.
Ацетилсалициловая кислота, тромболитики и блокаторы β-адренорецепторов. Эналаприл можно безопасно применять сочетанно с ацетилсалициловой кислотой (в кардиологических дозах), тромболитиками и блокаторами β-адренорецепторов.
Сопутствующая терапия ингибитором АПФ и антагонистом рецепторов ангиотензина. Сообщалось, что у пациентов с подтвержденной атеросклеротической болезнью, сердечной недостаточностью или сахарным диабетом с поражением конечного органа сопутствующая терапия ингибитором АПФ и антагонистом рецепторов ангиотензина ассоциируется с высокой частотой развития артериальной гипотензии, синкопе, гиперкалиемии и ухудшением функции почек (включая ОПН) по сравнению с таковой при применении только блокатора РААС. Двойная блокада (например комбинированием ингибитора АПФ с антагонистом рецепторов ангиотензина II) должна ограничиваться отдельными случаями и сопровождаться тщательным мониторингом функции почек, уровня калия и АД.
Передозировка
существуют ограниченные данные о передозировке препарата. Основными признаками передозировки, согласно имеющимся данным, являются выраженная артериальная гипотензия, которая начинается примерно через 6 ч после приема препарата и совпадает с блокадой РААС, и ступор. Симптомы, связанные с передозировкой ингибиторами АПФ, могут включать циркуляторный шок, электролитный дисбаланс, почечную недостаточность, гипервентиляцию легких, тахикардию, учащенное сердцебиение, брадикардию, головокружение, тревогу и кашель. Уровни эналаприлата в плазме крови, в 100 и 200 раз превышающие максимальные уровни, которые достигаются при приеме в терапевтических дозах, по сообщениям, регистрировали после приема соответственно 300 и 440 мг эналаприла.
Для лечения передозировки рекомендуются в/в инфузии изотонического р-ра. При появлении артериальной гипотензии пациенту следует придать горизонтальное положение. Можно рассмотреть необходимость инфузий ангиотензина II и/или введения катехоламинов. Если препарат был принят недавно, рекомендуются меры по элиминации эналаприла малеата (такие как искусственная рвота, промывание желудка, прием абсорбентов и натрия сульфата). Эналаприлат может быть выведен из системного кровообращения путем гемодиализа (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). При брадикардии, резистентной к терапевтическим средствам, показана терапия с помощью кардиостимулятора. Следует постоянно контролировать важные показатели жизнедеятельности, концентрацию электролитов и уровень креатинина в сыворотке крови.
Условия хранения
в сухом месте при температуре не выше 25 °C.