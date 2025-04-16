Энап® таблетки (Enap® tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
56,04
Экономия при брони: -1,82 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
79,79
Экономия при брони: -10,32 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
111,19
Экономия при брони: -4,82 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
202,28
Экономия при брони: -6,58 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
112,30
Экономия при брони: -2,80 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
198,10
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
56,12
Экономия при брони: -4,13 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
80,78
Экономия при брони: -4,20 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
124,26
Экономия при брони: -13,14 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
199,69
Экономия при брони: -10,37 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
112,00
Экономия при брони: -2,50 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
189,60
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
52,08
Экономия при брони: -3,72 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
80,83
Экономия при брони: -4,25 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
124,55
Экономия при брони: -16,55 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
204,56
Экономия при брони: -17,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
56,79
Экономия при брони: -7,87 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
82,72
Экономия при брони: -6,20 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
130,22
Экономия при брони: -23,55 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
213,27
Экономия при брони: -25,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
49,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
189,80
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
49,10
Экономия при брони: -0,20 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
109,60
Экономия при брони: -0,10 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
188,10
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
50,30
Экономия при брони: -1,40 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
55,55
Экономия при брони: -0,80 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
202,00 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
51,26
Экономия при брони: -3,25 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
75,31
Экономия при брони: -4,49 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
114,26
Экономия при брони: -6,81 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
196,29
Экономия при брони: -13,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
51,07
Экономия при брони: -2,69 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
77,72
Экономия при брони: -5,99 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
126,67
Экономия при брони: -17,60 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
66,39
Экономия при брони: -3,88 грн