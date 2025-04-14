Энап® таблетки (Enap® tablets)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 329 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
77,01
Экономия при брони: -3,55 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
119,04
Экономия при брони: -5,48 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
191,52
Экономия при брони: -10,72 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
54,31
Экономия при брони: -4,09 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
78,40
Экономия при брони: -3,06 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
124,41
Экономия при брони: -4,60 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
208,73
Экономия при брони: -7,72 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
51,54
Экономия при брони: -2,33 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
73,16
Экономия при брони: -3,12 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
121,80 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
202,42
Экономия при брони: -15,66 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
52,95
Экономия при брони: -1,91 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
79,16
Экономия при брони: -7,69 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
126,58
Экономия при брони: -9,38 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
200,13
Экономия при брони: -9,23 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
50,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
109,50
Экономия при брони: -0,20 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
193,50
Экономия при брони: -6,80 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto