Киев
Энап® таблетки (Enap® tablets)

Энап® таблетки (Enap® tablets)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 400 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
48,86 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
70,94 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
108,90 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
183,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
51,02 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
71,08 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
115,64 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
182,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
50,98 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
187,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
50,10 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
69,20 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
110,00 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
186,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
53,73
Экономия при брони: -5,57 грн
48,16 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
80,31
Экономия при брони: -2,58 грн
77,73 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
111,11
Экономия при брони: -3,57 грн
107,54 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
204,57
Экономия при брони: -9,72 грн
194,85 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
48,96 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
76,54 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
183,96 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
52,38 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
72,80 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
118,36 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
191,04 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
53,64 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
76,40 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
114,58 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
195,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
53,18
Экономия при брони: -3,23 грн
49,95 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
82,19
Экономия при брони: -10,37 грн
71,82 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
129,67
Экономия при брони: -12,58 грн
117,09 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
210,15
Экономия при брони: -15,75 грн
194,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
48,80 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
111,30
Экономия при брони: -2,80 грн
108,50 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
188,90
Экономия при брони: -2,60 грн
186,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
48,80 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
70,66 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
109,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
50,10
Экономия при брони: -1,30 грн
48,80 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
109,80
Экономия при брони: -1,30 грн
108,50 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
190,40
Экономия при брони: -4,10 грн
186,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
76,30 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
192,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
48,88 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
70,42 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
118,82 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
184,62 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
49,00 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
76,48 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
109,64 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
183,06 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
1.1 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
45,20 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
173,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
47,68 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
72,98 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
199,02 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
45,20 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
101,70 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
173,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
50,40
Экономия при брони: -1,60 грн
48,80 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
113,00
Экономия при брони: -4,50 грн
108,50 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
188,90
Экономия при брони: -2,60 грн
186,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
53,46 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
70,92 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
108,90 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
182,88 грн
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