Энап® таблетки (Enap® tablets)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 400 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
53,73
Экономия при брони: -5,57 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
80,31
Экономия при брони: -2,58 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
111,11
Экономия при брони: -3,57 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
204,57
Экономия при брони: -9,72 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
53,18
Экономия при брони: -3,23 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
82,19
Экономия при брони: -10,37 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
129,67
Экономия при брони: -12,58 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
210,15
Экономия при брони: -15,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
111,30
Экономия при брони: -2,80 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
188,90
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
50,10
Экономия при брони: -1,30 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
109,80
Экономия при брони: -1,30 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
190,40
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
1.1 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
50,40
Экономия при брони: -1,60 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
113,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
188,90
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto