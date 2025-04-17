Энап® таблетки (Enap® tablets)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
53,48
Экономия при брони: -4,71 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
80,53
Экономия при брони: -8,49 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
110,79
Экономия при брони: -6,34 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
204,83
Экономия при брони: -19,62 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
50,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
109,70
Экономия при брони: -0,70 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
195,10
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
53,68
Экономия при брони: -3,40 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
72,16
Экономия при брони: -4,54 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
127,72
Экономия при брони: -19,28 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
198,92
Экономия при брони: -13,32 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
51,40
Экономия при брони: -2,10 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
191,50
Экономия при брони: -3,10 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
112,30
Экономия при брони: -3,30 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
165,27
Экономия при брони: -8,33 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
50,40
Экономия при брони: -1,10 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
109,60
Экономия при брони: -0,60 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
56,24
Экономия при брони: -7,45 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
79,81
Экономия при брони: -7,81 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
122,62
Экономия при брони: -15,68 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
199,49
Экономия при брони: -18,37 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
51,03
Экономия при брони: -3,70 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
71,62
Экономия при брони: -4,56 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
127,90
Экономия при брони: -19,19 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
207,94
Экономия при брони: -25,38 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
55,62
Экономия при брони: -6,32 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
35,14
Экономия при брони: -1,34 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
110,38
Экономия при брони: -4,21 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
160,89
Экономия при брони: -6,14 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
51,55
Экономия при брони: -2,28 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
80,46
Экономия при брони: -6,71 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
119,28
Экономия при брони: -13,16 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
204,13
Экономия при брони: -16,64 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
52,20
Экономия при брони: -2,90 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
121,20 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
56,44
Экономия при брони: -8,58 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
78,68
Экономия при брони: -4,94 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
125,91
Экономия при брони: -17,44 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
212,23
Экономия при брони: -26,93 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
55,88
Экономия при брони: -6,64 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
76,90
Экономия при брони: -3,14 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
204,27
Экономия при брони: -18,74 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
189,90
Экономия при брони: -1,50 грн