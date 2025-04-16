Энап® таблетки (Enap® tablets)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 213 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
121,80 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
201,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
63,71
Экономия при брони: -1,37 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
57,58
Экономия при брони: -2,20 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
79,34
Экономия при брони: -4,40 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
120,98
Экономия при брони: -4,63 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
201,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
55,42
Экономия при брони: -6,09 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
80,87
Экономия при брони: -9,02 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
125,71
Экономия при брони: -18,47 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
209,31
Экономия при брони: -14,39 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
49,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
189,20
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
55,51
Экономия при брони: -3,31 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
80,76
Экономия при брони: -1,56 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
121,68
Экономия при брони: -20,68 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
200,49
Экономия при брони: -28,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
53,28
Экономия при брони: -1,08 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
122,47
Экономия при брони: -20,47 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
197,15
Экономия при брони: -23,15 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
50,50
Экономия при брони: -1,40 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
55,04
Экономия при брони: -1,96 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
79,87
Экономия при брони: -2,79 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
126,22
Экономия при брони: -5,42 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
202,26
Экономия при брони: -6,76 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
189,11
Экономия при брони: -2,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
57,77
Экономия при брони: -9,05 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
80,64
Экономия при брони: -4,00 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
126,26
Экономия при брони: -21,73 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
102,41
Экономия при брони: -9,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
54,82
Экономия при брони: -6,44 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
79,07
Экономия при брони: -9,18 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
114,51
Экономия при брони: -8,66 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
200,83
Экономия при брони: -16,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
56,61
Экономия при брони: -4,59 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
82,09
Экономия при брони: -12,43 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
125,81
Экономия при брони: -12,29 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
202,31
Экономия при брони: -16,45 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
54,35
Экономия при брони: -2,15 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
121,80 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
199,91
Экономия при брони: -12,71 грн