ЭНАЛАПРИЛ (ENALAPRILUM) Действующее вещество
эналаприл — пролекарство; в организме гидролизируется с образованием активного метаболита — эналаприлата. Последний ингибирует АПФ, нарушая каталитическую трансформацию ангиотензина I в ангиотензин II, мощный эндогенный вазопрессорный агент. Блокада АПФ эналаприлатом сопровождается выраженным антигипертензивным эффектом, связанным с периферической вазодилатацией, снижением концентрации в крови ангиотензина II и альдостерона, угнетением прессорных (симпатоадреналовой) и активацией депрессорных (калликреин-кининовой и простагландиновой) систем организма, повышением образования сосудистого эндотелиального фактора. Эналаприл вызывает постепенное снижение систолического и диастолического АД без изменения ЧСС и МОК, регрессию гипертрофии левого желудочка, улучшает коронарный кровоток, повышает устойчивость миокарда к гипоксии и снижает частоту желудочковых аритмий, опасных для жизни. При инфаркте миокарда эналаприл способствует уменьшению размеров зоны некроза, улучшает метаболизм в миокарде и снижает частоту аритмий, связанных с реперфузией. Уменьшает выраженность негативных явлений, связанных с постинфарктным ремоделированием миокарда. Эналаприл увеличивает почечный кровоток, улучшает функцию почек и препятствует прогрессированию диабетической нефропатии. Систематическое применение эналаприла улучшает качество жизни и снижает смертность при застойной сердечной недостаточности. Эффективность эналаприла не зависит от возраста и пола больного, вредных привычек (курение) или уровня ренина в плазме крови. Эналаприл не оказывает негативного влияния на углеводный и липидный обмен, не вызывает нарушений половой функции.
После перорального приема в пищеварительном тракте абсорбируется около 60% эналаприла. Одновременный прием пищи не влияет на его всасывание. Терапевтический эффект развивается в среднем через 1 ч после приема внутрь, выраженный терапевтический эффект — через 4–6 ч после приема эналаприла внутрь и через 1–4 ч после в/в введения эналаприла. Cmax в плазме крови после перорального приема эналаприла достигается через 1 ч для эналаприла и через 3–4 ч для эналаприлата. При в/в введении эналаприла его Cmax в крови достигается через 15 мин. Степень связывания эналаприлата с белками плазмы крови умеренная — 50–60%. Эналаприлат не подвергается биотрансформации, его T½ составляет около 11 ч. При почечной недостаточности T½ увеличивается. Продолжительность терапевтического эффекта при однократном применении — около 24 ч для эналаприла при приеме внутрь и около 6 ч — для эналаприлата при в/в введении.
Около 60% эналаприла экскретируется с мочой (20% — в неизмененном виде и 40% — в виде эналаприлата), с калом выводится 33% (6% — в виде эналаприла и 27% — в виде эналаприлата). При в/в введении эналаприлат полностью экскретируется с мочой в неизмененном виде. Эналаприлат выводится из организма при гемодиализе.
эссенциальная АГ любой стадии; реноваскулярная АГ; сердечная недостаточность всех степеней: при клинически выраженной сердечной недостаточности применение эналаприла показано для улучшения показателей выживаемости, задержки прогрессирования сердечной недостаточности, снижения частоты госпитализаций больных с сердечной недостаточностью; у пациентов с бессимптомной дисфункцией левого желудочка эналаприл применяют для задержки развития клинически выраженной сердечной недостаточности; профилактика развития ишемических нарушений коронарного кровообращения: у больных с дисфункцией левого желудочка эналаприл применяют для профилактики развития ишемических нарушений коронарного кровообращения, снижения частоты инфаркта миокарда, частоты госпитализаций пациентов по поводу нестабильной стенокардии.
при лечении АГ назначают в начальной дозе 5 мг/сут однократно; при необходимости дозу повышают до 10–20 мг, в исключительных случаях — до 40 мг/сут в 1—2 приема. Если одновременно назначены диуретики, дозу эналаприла снижают до 2,5 мг/сут.
При лечении застойной сердечной недостаточности начальная доза составляет 2,5 мг/сут в 1–2 приема; при необходимости дозу постепенно повышают, достигая полного клинического эффекта. Обычно поддерживающая доза при застойной сердечной недостаточности составляет 5–20 мг/сут, максимальная — 40 мг/сут в 1–2 приема.
При лечении пациентов с ХПН дозу эналаприла подбирают с учетом клиренса креатинина. При уровне креатинина 30 мл/мин эналаприл назначают в начальной суточной дозе — 5 мг; если уровень креатинина 30 мл/мин — начальная доза составляет 2,5 мг/сут. В дальнейшем дозу эналаприла постепенно повышают, добиваясь удовлетворительного клинического эффекта (при постоянном мониторинге функциональных почечных показателей и уровня калия в плазме крови). Эналаприл выводится из организма при гемодиализе; в день проведения процедуры его назначают в суточной дозе 2,5 мг. Детям эналаприл назначают в дозе 2,5 мг/сут.
повышенная чувствительность к эналаприлу или его метаболитам (эналаприлату), ангионевротический отек в анамнезе, порфирия, период беременности и кормления грудью.
возможны головокружение, головная боль, повышенная утомляемость, тошнота, диарея, гипотензия, ортостатические реакции, мышечные спазмы, сухой кашель, кожная сыпь, ангионевротический отек, анемия, тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, изменение вкусовых ощущений, изменение тембра голоса; редко — повышение уровня мочевины, креатинина и трансаминаз в плазме крови, протеинурия, холестатическая желтуха.
эналаприл может вызвать выраженную артериальную гипотензию в первые часы после приема, особенно при первичном назначении и у больных с ХПН, тяжелой сердечной недостаточностью и гипонатриемией; у пациентов с выраженной гиповолемией, обусловленной диуретической терапией, бессолевой диетой, диареей, неукротимой рвотой или хроническим гемодиализом.
Развитие выраженной артериальной гипотензии с нарушениями гемодинамики наблюдается редко; при значительном снижении АД больного следует перевести в горизонтальное положение, при необходимости провести коррекцию ОЦК инфузией изотонического р-ра натрия хлорида.
Для профилактики гипотензии за 2–3 дня до назначения эналаприла отменяют диуретические средства и бессолевую диету (при удовлетворительном состоянии больного); если это невозможно, эналаприл назначают в минимальной начальной дозе — 2,5 мг/сут (см. ПРИМЕНЕНИЕ). После приема первой дозы эналаприла необходимо контролировать состояние больного с проведением тонометрии в течение нескольких часов; во время наблюдения пациент должен находиться в горизонтальном положении. Преходящая артериальная гипотензия не является противопоказанием для лечения эналаприлом; после коррекции уровня АД и ОЦК последующие дозы препарата обычно хорошо переносятся. При продолжительной симптоматической гипотензии следует снизить дозу эналаприла или прекратить лечение.
В случае развития ангионевротического отека в области лица и шеи следует отменить эналаприл и назначить антигистаминные препараты. Тяжелые случаи ангионевротического отека языка, голосовой щели и гортани требуют экстренного назначения эпинефрина, ГКС и поддержания проходимости верхних дыхательных путей (интубация, трахеотомия).
У пациентов с билатеральным стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки нельзя полностью исключить возможность преходящего ухудшения почечной функции или ОПН, в связи с чем лечение пациентов с подозрением на вазоренальную АГ рекомендуется проводить в специализированных стационарах. Следует соблюдать осторожность при назначении эналаприла пациентам с генерализованным атеросклерозом, тяжелой формой стеноза устья аорты или идиопатическим субаортальным стенозом.
Поскольку во время лечения эналаприлом возможно развитие гиперкалиемии (особенно при сопутствующей ХПН), не рекомендуется одновременное применение калийсберегающих диуретиков.
Для своевременного выявления побочных эффектов со стороны системы крови во время лечения эналаприлом рекомендуется регулярно проводить контроль гемограммы.
В связи с высоким риском развития анафилактических реакций не рекомендуется назначать эналаприл пациентам, находящимся на гемодиализе с использованием полиакрилонитрильных мембран, перед применением препаратов декстрана или проведением специфической десенсибилизации к яду пчел и ос.
Эналаприл не рекомендуется назначать женщинам, планирующим беременность. У забеременевших во время терапии эналаприлом необходимо пересмотреть схему дальнейшего лечения. В период беременности, особенно во II и III триместр, применение эналаприла противопоказано. Назначение эналаприла допустимо лишь в исключительных случаях при тяжелом состоянии и только после исключения олигогидрамниона.
Во время лечения эналаприлом рекомендуется прервать кормление грудью. Если это не представляется возможным, следует тщательно контролировать уровень АД, содержание калия в плазме крови и функциональное состояние почек у ребенка грудного возраста.
прием пищи не влияет на абсорбцию эналаприла. Эналаприл при одновременном приеме потенцирует гипотензивный эффект блокаторов β-адренорецепторов, метилдопы, нитратов, антагонистов ионов кальция, гидралазина и празозина. НПВП снижают эффективность эналаприла и повышают риск ухудшения функции почек.
Одновременное применение эналаприла с препаратами калия и калийсберегающими диуретиками может привести к развитию гиперкалиемии.
Эналаприл сокращает T½ теофиллина и уменьшает клиренс лития; циметидин увеличивает T½ эналаприла.
Эналаприл не взаимодействует с сердечными гликозидами.
Риск возникновения артериальной гипотензии возрастает при одновременном употреблении алкоголя или применении средств для наркоза.
наиболее часто проявляется гипотензией. Рекомендуется перевод пациента в горизонтальное положение с низким изголовьем, зондовое промывание желудка, прием активированного угля, возмещение ОЦК изотоническим р-ром натрия хлорида, при необходимости — инфузия р-ра ангиотензина II, контроль и коррекция жизненно важных функций организма, определение уровней калия, мочевины, креатинина в сыворотке крови.
Эналаприл и эналаприлат выводятся при гемодиализе.