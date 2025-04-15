Энап® таблетки (Enap® tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 243 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
121,80 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
201,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
56,56
Экономия при брони: -8,86 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
112,39
Экономия при брони: -5,97 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
203,74
Экономия при брони: -15,28 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
73,70
Экономия при брони: -2,70 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
111,30
Экономия при брони: -1,90 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
190,90
Экономия при брони: -4,10 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
109,90
Экономия при брони: -0,50 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
190,30
Экономия при брони: -3,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
50,40
Экономия при брони: -1,50 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
110,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
198,60
Экономия при брони: -11,80 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
56,95
Экономия при брони: -5,12 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
74,10
Экономия при брони: -4,20 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
57,05
Экономия при брони: -3,96 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
205,14
Экономия при брони: -12,43 грн
Аптека доброго дня
Львов, просп. Свободы, 5
0.8 км
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
75,44
Экономия при брони: -3,90 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
121,80 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
199,36
Экономия при брони: -11,66 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
109,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
157,94
Экономия при брони: -2,33 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
72,30
Экономия при брони: -1,30 грн
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Энап® таблетки 5 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 20 мг блистер №20
KRKA d.d. Novo Mesto
Энап® таблетки 10 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto